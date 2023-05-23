灣區日裔造船師製蘆葦帆船 想挑戰長程航行

灣區日裔造船人想駕駛以蘆葦製成的帆船進行長程航行。（取自臉書）

在過去的兩周裡，蘇沙利度（Sausalito）的一位日本 造船師石川（Jin Ishikawa）一直在舊金山灣乘坐自己用一捆乾蘆葦製作的一艘30英尺長的帆船巡航，目的是為計畫中更長的旅行進行試航。

這艘質樸的船用繩子綁在一起，看起來就像古代波利尼西亞人在太平洋裡使用的交通工具，也許也真是如此。現年55歲的石川希望兩年內這艘船能從這裡駛向夏威夷 ，以此來支持他的理論，即幾個世紀前，加州 的原住民可能在試圖穿越海洋的過程中遷移到了這些島嶼。

「我的假設是他們試圖去西部，穿越太平洋，」石川說。「這只是一種可能性，但我們想研究這個問題」。目前的船是石川將建造的一個更大的60呎蘆葦船的雛形，那艘船將航行2400哩去往夏威夷。他希望在這次旅行中招募六名水手，並藉著星星及洋流的土著尋路技術進行導航。

他預計這次航行需要45天。居住在長崎的石川是一個漂泊者，他聲稱在過去的35年裡一直在漫遊世界，學習古老的船隻設計。他曾在哥倫比亞乘坐獨木舟旅行，在阿拉斯加建造過一艘海豹皮船。

蘆葦船被認為是最早的航海船只，在世界各地的文化中都有，建造蘆葦船也是石川的專長，他說，他已經建造了340多艘這樣的船，大多數是較小的、類似獨木舟性質的，其中包括了他在2012年和2013年用來環遊日本的一艘30英尺的船。

「蘆葦船就像一台時間機器，把我們帶到另一個時刻，一個古老的時代，讓我們記起一種古老的感覺，」石川說。「這種感覺對我來說是非常重要的。」為了與他有關古代加州人有能力進行跨太平洋旅行的理論保持一致，石川在屬於Pomo印第安人Big Valley部落的Clear湖岸邊，為他將要建造的船隻取得沼澤地蘆葦。

他曾在2017年參加過該部落的年度蘆葦船節，並稱已取得了部落代表的許可。在本月早些時候在蘇沙利度的Galilee港舉行的啟動儀式上，海岸Miwok族的成員維達烏里（Lucina Vidauri）向約200名集會者講話。她表示，石川的此次冒險對該地區文化歷史作了重要的提醒，也是對她的航海祖先的一種紀念方式。