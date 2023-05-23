我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

水庫水量充沛 灣區水費不降反漲

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區各大水利局計畫從夏季開始調漲水費，漲幅可觀。（Getty Images）
灣區各大水利局計畫從夏季開始調漲水費，漲幅可觀。（Getty Images）

加州近期降下的大量雨雪，意味著灣區居民今年將不必擔心無水可用。然而，這對降低水費一點幫助也沒有。

包括舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）和東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）在內的灣區供水機構正在計畫，將從今年夏季開始調高供水和汙水處理等服務的費率，許多費率的增長都是多年來最大。

預計未來三年，舊金山居民的水費和汙水處理費每年平均將增長8.3%，三年總增長約27%。東灣水利局的費率未來兩年每年將增長8.5%，兩年總增長約18%。

東灣水利局發言人曲托（Christopher Tritto）說：「很多人問我們，現在水庫儲水量這麼高，為什麼還要調高費率？容我解釋，因為我們必須支付所有用來儲水、輸送水到灣區各地的基礎設施費用。我們獲得的雨雪基本上是免費的。」

計畫調漲水費的東灣水利局、舊金山公用事業委員會和其他公用事業機構，都打算將大部分調高費率後獲得的收入用於改善基礎設施，範圍從更換數百哩輸水管、升級汙水處理廠等基礎維修，到興建雨水花園和海水淡化廠等新嘗試。

曲托指出，東灣水利局未來五年將斥資28億元，維修和升級將水從內華達山脈（Sierra Nevada）輸送到東灣的供水系統。

馬連縣上周批准從7月1日起調漲水費，每戶人家每月水費平均將上漲23%，部分增加的收入將用來減少流域地區的野火風險。馬連縣的用水主要依賴田默派斯山（Mount Tamalpais）的幾條溪流和水庫，受到氣候暖化的影響，當地愈來愈容易發生火災。

馬連縣水費的漲幅是全灣區最大，預計四年後水費總增長將達58%。在過去約30年裡，馬連縣的水費平均每年上漲4%。

受到供水商聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）宣布調漲水費14.5%的影響，為南灣100萬人口供水的聖荷西水利公司（San Jose Water）也計畫在今年夏季調漲水費，但細節還未確定。

灣區 舊金山 加州

上一則

灣區日裔造船師製蘆葦帆船 想挑戰長程航行

下一則

東灣水利局百歲生日 埋時光膠囊 除設備、筆記還有化石

延伸閱讀

加州主要供水系統 赫奇赫奇水庫100歲 建設計畫引討論

加州主要供水系統 赫奇赫奇水庫100歲 建設計畫引討論
舊金山灣區獨棟屋中間房價高達125萬元 比疫情前增長28%

舊金山灣區獨棟屋中間房價高達125萬元 比疫情前增長28%
聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外
中國近萬水庫「生病」 砸30億、1890座先除險防潰壩

中國近萬水庫「生病」 砸30億、1890座先除險防潰壩
中國萬座水庫「生病」 將緊急加固3500座防潰壩

中國萬座水庫「生病」 將緊急加固3500座防潰壩

熱門新聞

舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
大盆地紅木州立公園擁有壯麗的海景、幽謐的瀑布和古老的紅杉林。（取自公園網站）

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

2023-05-18 19:15

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」