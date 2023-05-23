水庫水量充沛 灣區水費不降反漲

灣區各大水利局計畫從夏季開始調漲水費，漲幅可觀。（Getty Images）

加州 近期降下的大量雨雪，意味著灣區 居民今年將不必擔心無水可用。然而，這對降低水費一點幫助也沒有。

包括舊金山 公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）和東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）在內的灣區供水機構正在計畫，將從今年夏季開始調高供水和汙水處理等服務的費率，許多費率的增長都是多年來最大。

預計未來三年，舊金山居民的水費和汙水處理費每年平均將增長8.3%，三年總增長約27%。東灣水利局的費率未來兩年每年將增長8.5%，兩年總增長約18%。

東灣水利局發言人曲托（Christopher Tritto）說：「很多人問我們，現在水庫儲水量這麼高，為什麼還要調高費率？容我解釋，因為我們必須支付所有用來儲水、輸送水到灣區各地的基礎設施費用。我們獲得的雨雪基本上是免費的。」

計畫調漲水費的東灣水利局、舊金山公用事業委員會和其他公用事業機構，都打算將大部分調高費率後獲得的收入用於改善基礎設施，範圍從更換數百哩輸水管、升級汙水處理廠等基礎維修，到興建雨水花園和海水淡化廠等新嘗試。

曲托指出，東灣水利局未來五年將斥資28億元，維修和升級將水從內華達山脈（Sierra Nevada）輸送到東灣的供水系統。

馬連縣上周批准從7月1日起調漲水費，每戶人家每月水費平均將上漲23%，部分增加的收入將用來減少流域地區的野火風險。馬連縣的用水主要依賴田默派斯山（Mount Tamalpais）的幾條溪流和水庫，受到氣候暖化的影響，當地愈來愈容易發生火災。

馬連縣水費的漲幅是全灣區最大，預計四年後水費總增長將達58%。在過去約30年裡，馬連縣的水費平均每年上漲4%。

受到供水商聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）宣布調漲水費14.5%的影響，為南灣100萬人口供水的聖荷西水利公司（San Jose Water）也計畫在今年夏季調漲水費，但細節還未確定。