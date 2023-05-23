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東灣水利局百歲生日 埋時光膠囊 除設備、筆記還有化石

記者劉先進╱屋崙報導
東灣水務局成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。（記者劉先進╱攝影）
東灣水務局成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。（記者劉先進╱攝影）

東灣水利局（EBMUD）成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。

22日埋下的時間膠囊，將於2123年開啟。內容包含各種物品，如設備、紀念品、圖紙、筆記，甚至有最近在水利局流域土地上發現的化石。希望藉此讓百年後的水利局員工一窺如今水利局的工作方式、建造項目，及對未來水利工人的希望。水利局華裔總經理陳文彬（Clifford Chan）出席了活動。

阿拉米達縣議員譚蓮娜表示，她有近三分之一的時間在水利局擔任水資源經理。曾和才華橫溢的工程師一起建立夥伴關係，為災難做準備，並通過一系列的和解協議，保護灣區和三角洲生態系統的水和自然資源。

阿拉米達縣議員譚蓮娜說，水務局的核心任務是保護公眾健康和環境。這需要與監管機構、...
阿拉米達縣議員譚蓮娜說，水務局的核心任務是保護公眾健康和環境。這需要與監管機構、其他機構和社區合作。（記者劉先進╱攝影）

「水利局的核心任務是保護公眾健康和環境。這需要與監管機構、其他機構和社區合作。大家竭誠合作，才能堅韌不拔，度過乾旱、經濟蕭條和衰退、地震、野火，以及現在的疫情。」她說，阿縣公共衛生官員曾依靠這三個月的廢水流的數據來評估新冠疫情的傳播速度。水利局還與東灣的縣合作，遏制非法傾倒，以保護水庫水質安全。

東灣水務局成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。（記者劉先進 ╱攝影）
東灣水務局成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。（記者劉先進 ╱攝影）

康曲柯士達縣議長喬亞（John Gioia）說，東灣水利局是一個縮影，說明像水這樣的重要資源的公共所有權，如何為公眾利益服務。在他擔任董事會成員的10年中，有機會看到公共雇員的工作。1989年發生Loma Prieta大地震。當時正在召開董事會的成員飛速衝出去，幫助附近高速路上的傷者。1992年山火期間，出現停電，難以抽水滅火。水利局的員工英勇工作搶修，送水成功滅火。

「事後董事會決定，不希望重蹈覆轍，所以加大投入，確保這些水箱在起火後有水。這個組織和人們的才能知道如何應對真正的困難時期。」

屋崙副市長梅菲爾德（Kimberly Mayfield）說，供應清潔和安全的水可以創造就業機會，發展當地商業。東灣水利局作為一個關鍵的角色，確保清潔水源，保護周圍的土地和環境。

水利局董事會主席卡茨（Andy Katz）說，水利局在日以繼日的工作、提供最好的供水服務的同時，也將客戶放在第一位的道德觀貫穿其中。「僅提供良好的供水服務是不夠的，你必須確保每個人都能負擔得起供水服務。我遇到的是加州最悠久和最慷慨的客戶援助計畫之一。我們竭盡所能，確保水費不是一個問題。」

水務局董事會主席卡茨說，水務局為阿拉米達和康縣部分地區的140多萬客戶提供服務，...
水務局董事會主席卡茨說，水務局為阿拉米達和康縣部分地區的140多萬客戶提供服務，儘管自20世紀70年代以來人口增長了35%，但客戶用水量減少，因為節約用水。（記者劉先進／攝影）

卡茨說，今天水利局為阿拉米達和康縣部分地區140多萬客戶提供服務。儘管自20世紀70年代以來人口增長了35%，但客戶用水量減少了。「大家45%的節約，幫助我們度過了最近的乾旱期。」他說，隨著進入下一個100年，大家專注於為後代保護環境。氣候變化是面臨的最大挑戰之一，而供水將是首當其衝的領域之一。

「東灣供水依賴於塞拉山脈的積雪。我不知道未來100年是否能夠繼續依靠，但我們竭盡所能。比如啟動氣候行動計畫，試試全國最積極的溫室氣體排放目標。加強投資，不僅減輕影響，且準備適應挑戰的變化。擴大再生水的循環供應，建設更多的可再生能源，為海平面上升做準備。」

東灣水務局成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。（記者劉先進 ╱攝影）
東灣水務局成立100周年、放置時光膠囊活動22日舉行。（記者劉先進 ╱攝影）

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