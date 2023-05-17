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NBA／勇士教頭：格林拳擊波爾 打掉球隊互信

記者劉先進／舊金山報導
金州勇士教頭柯爾說，格林和波爾的衝突導致球隊失去相互信任，很難不影響團隊。（記者劉先進／攝影）
金州勇士教頭柯爾說，格林和波爾的衝突導致球隊失去相互信任，很難不影響團隊。（記者劉先進／攝影）

儘管球員波爾說，格林向他揮拳的衝突並未影響賽季，但金州勇士教頭柯爾在16日的賽季總結記者會上說，格林和波爾的事件導致球員間失去信任，很難不影響一個團隊。

去年10月，格林一拳打倒波爾的視頻曝光，震驚聯盟，勇士也決定讓格林停賽。隨後勇士一路跌跌撞撞殺進季後賽，在第二輪被湖人淘汰。柯爾說，今年勇士丟失了一些東西，「無法迴避的是，格林和波爾的事件在其中起了作用，這很難不影響一個團隊。」

柯爾說，球隊名冊上有一群不錯的人，包括教練組、決策層等，大家有一種做事情的方式，且非常自豪，但今年遭受到挑戰。「任何時候失去相互信任，就會使這個事情變得更加困難，這是我能說的最直白的話。試圖糾正方向的唯一方法是，繼續與球員和教練溝通，建立這些親密關係，這將是我們這個休賽期的重點。我們必須回到使我們真正成功的地方，那就是一個真正信任的環境和一個相互依賴並使對方更好的團體。」

柯爾說，他不認為上述這一切都消失了；「隨著時間的推移和進入季後賽，很多我們真正的身分出現，這就是給我們的機會。很明顯，我們有天賦，球員們在季後賽中競爭和團結的方式，鼓舞人心和充滿希望，我知道這些仍在我們身上。」

格林還剩下一年合同。此前內部消息說，勇士打算續約格林，不打算拆掉柯瑞、格林和湯普森的奪冠核心。柯爾說，如果格林不回歸，勇士就不是冠軍爭奪者，「他對勝利和球隊的定位是如此重要，我絕對希望他回來。」

柯爾說，格林是個競爭者，他是一個令人難以置信的防守球員，他可以滿足球隊所有要求。「他和我已經建立了一個非常特殊的關係。我們有過衝突，但經歷很多，互相關心對方，合作很好。」

柯爾說，從籃球的角度來看，格林今年有一個偉大的賽季，但他知道，因為10月發生的事情而打了折扣。因此，他明年回來的部分原因，是要重建信任和尊重，他在這裡贏得尊重很長一段時間。「我喜歡格林的一點是，他總是殘酷地誠實，接受批評，他知道這是事實。我希望他回來，準備好明年再衝擊總冠軍。」

柯爾說，如果格林不回歸，勇士就不是冠軍爭奪者。（記者劉先進／攝影）
柯爾說，如果格林不回歸，勇士就不是冠軍爭奪者。（記者劉先進／攝影）

勇士 季後賽 柯瑞

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