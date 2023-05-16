亞裔電影節疫後回歸金山開幕 多部全亞裔影片首映

亞裔國際電影節CAAMFest電影節的全亞裔演員陣容。（記者李怡／攝影）

由亞裔媒體中心（CAAM）舉辦、全美最大的亞裔國際電影節CAAMFest本周開幕。在接下來的10天，將有以亞裔文化為背景的電影、音樂、美食和創意方面的作品展示。這是電影節自疫情以來首次相關線下活動。

開幕電影「兜風」（Joy Ride）講述中國尋親之旅，在卡斯楚劇院上演。影片由「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）編劇Adele Lim自編自導，是她首部電影導演作品。

出席電影節造勢的演員，還包括在「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲得奧斯卡最佳女配角提名的華裔 演員許瑋倫（Stephanie Hsu）、韓裔演員Ashley Park、華裔演員徐依婕（Sherry Cola），以及塞布Sabrina Wu。

「兜風」以喜劇的方式講述四位生活在美國的亞裔到中國的尋根之旅。前往中國幫助Adele尋找生母，展開一場國際冒險之旅。主辦方介紹：「女孩們的這段經歷變成一段有關友誼及歸屬感的旅程，揭示關於如何了解彼此和愛自己的普世價值。」

影片將在7月7日全美影院放映。 主演Ashley Park表示，這部電影的整個拍攝經歷非常難忘，相信觀眾觀看時會很開心，因為她自己拍得就很開心。

徐依婕是脫口秀喜劇演員出身，出生自上海，作為第一代華裔移民，拍攝這部電影很有感觸：「這部影片是打破人們對於東方女性的安靜乖巧的刻板印象，以多視角展現亞裔形象。」

舊金山市府律師邱信福作為電影節啟幕演講嘉賓，頒發賀狀給電影節主辦方。CAAMFest電影節主任Thuy Tran、電影節主辦方CAAM執行主任江文韶（Stephen Gong），以及CAAM項目主任Don Young也出席首映禮。