亞裔電影節疫後回歸金山開幕 多部全亞裔影片首映

亞裔國際電影節CAAMFest電影節的全亞裔演員陣容。(記者李怡/攝影)

由亞裔媒體中心(CAAM)舉辦、全美最大的亞裔國際電影節CAAMFest本周開幕。在接下來的10天,將有以亞裔文化為背景的電影、音樂、美食和創意方面的作品展示。這是電影節自疫情以來首次相關線下活動。

開幕電影「兜風」(Joy Ride)講述中國尋親之旅,在卡斯楚劇院上演。影片由「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)編劇Adele Lim自編自導,是她首部電影導演作品。

出席電影節造勢的演員,還包括在「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得奧斯卡最佳女配角提名的華裔 演員許瑋倫(Stephanie Hsu)、韓裔演員Ashley Park、華裔演員徐依婕(Sherry Cola),以及塞布Sabrina Wu。

「兜風」以喜劇的方式講述四位生活在美國的亞裔到中國的尋根之旅。前往中國幫助Adele尋找生母,展開一場國際冒險之旅。主辦方介紹:「女孩們的這段經歷變成一段有關友誼及歸屬感的旅程,揭示關於如何了解彼此和愛自己的普世價值。」

影片將在7月7日全美影院放映。 主演Ashley Park表示,這部電影的整個拍攝經歷非常難忘,相信觀眾觀看時會很開心,因為她自己拍得就很開心。

徐依婕是脫口秀喜劇演員出身,出生自上海,作為第一代華裔移民,拍攝這部電影很有感觸:「這部影片是打破人們對於東方女性的安靜乖巧的刻板印象,以多視角展現亞裔形象。」

舊金山市府律師邱信福作為電影節啟幕演講嘉賓,頒發賀狀給電影節主辦方。CAAMFest電影節主任Thuy Tran、電影節主辦方CAAM執行主任江文韶(Stephen Gong),以及CAAM項目主任Don Young也出席首映禮。