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國際青少年繪畫大賽 華埠勝利堂頒獎

記者李怡╱舊金山報導
國際青少年繪畫比賽金山區在華埠勝利堂舉辦。（主辦方供圖）
國際青少年繪畫比賽金山區在華埠勝利堂舉辦。（主辦方供圖）

「友城童行，共繪未來」舊金山賽區青少年繪畫大賽頒獎典禮，周末在舊金山市華埠勝利堂舉辦，中華中學校的學生舉辦了古箏、國學「三字經」等中華傳統文化表演。主辦方希望通過此次活動，讓廣東順德的青少年與舊金山灣區的同齡人建立更深厚的友誼，開拓更美好的未來。

參賽學生年齡在6到17歲之間，由廣東佛山市攜手各國友好城市一同舉辦的「友城童行・共繪未來」國際青少年繪畫比賽，自去年4月起，開始向海外佛山友好城市發出邀請。

舊金山知名僑領、佛山市榮譽市民、順德榮譽市民吳國寶應順德區外事局邀請，負責舊金山賽區的組織、發動工作。為鼓勵參賽學校師生參賽並支持獲獎證書、畫冊、禮物的國際運費、舉辦頒獎典禮，吳國寶個人捐助並牽頭組成了籌委會開展工作。

主辦單位表示，「友城童行・共繪未來」國際友好城市青少年繪畫比賽，讓海外華裔子弟與順德區青少年一同揮筆，發揮自己的想像力、創造力，為因疫情蒙上陰影的世界增添一抹青春、活力的亮色，一起描繪世界大同的畫作。

本次比賽由順德區教育局、區外事局、區美術家協會共同組織順德賽區評選工作，全區100多所中小學校，以及來自美國、加拿大、英國、秘魯、馬達加斯加等國家與順德簽訂友好備忘錄的五個城市青少年供稿，共收到參賽作品1053份作品。

順德賽區邀請順德美術家協會主席團成員組成評審小組，從主題相關性、創意力、構圖完整度、色彩和諧度、整體表現力等方面對作品進行評審，最終選出265幅獲獎作品，其中一等獎41名、二等獎94名、三等獎130名、優秀組織獎60個，發出獲獎證書和紀念品，以資鼓勵。

吳國寶表示，能圓滿完成家鄉主辦方交代組織參賽、籌備頒獎典禮等任務，離不開新動力文化傳播、中華中學校等機構的積極參與和大力支持。同時，也感謝中華總會館為活動提供頒獎典禮場地，讓孩子們能聚集到一起，分享藝術創造的愉悅。

舊金山 教育局 華埠

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