北美唯一華語腎友會創辦人林美娟 培養接班人

林美娟創辦的慈濟腎友會，也是北美為一個華語腎友會。（記者李榮／攝影）

華人 腎臟病的比率不低，許多病友與家屬苦無華語的衛教協助及扶助團體。北加 州慈濟基金會19年前成立的腎友會，固定兩月聚會一次，邀請專家分享最新衛教知識，或者洗腎腎友及家人在不同階段面對到的問題。腎友會邁向20年，已經是華人社區中凝聚力強、對於腎友及家屬很重要的精神支持。而且這更是北美地區唯一的華語腎友會。

每兩個月一次的腎友會聚會，分享相關衛教資訊。（檔案照片）

創辦腎友會的慈濟義工林美娟表示，腎友會經過多年來的耕耘，腎友會的平台建立出口碑，過去還曾有南加等地的華人團體橫向聯繫，希望能在當地打造類似的腎友會，但基於各種原因沒能成功，因此至今北加腎友會還是北美唯一。現在北加州 腎友會即將邁向20年，她也希望能從慈濟志工中培養出接班人，繼續帶領慈濟腎友會。

北加州慈濟腎友會固定舉辦腎友會聚會，邀請醫師、護理師、營養師或者其他專業人士，分享腎臟相關議題，例如慢性腎臟病患者及洗腎腎友不同階段面對到的挑戰等。多年來堅持聚會，疫情期間也在線上舉行。

林美娟指出，華人的慢性腎臟病患者和洗腎患者比例不低，當初會建立腎友會的原因，就是因為很多病患及家人在日常生活中會因腎病遭遇的很多醫療、日常照護、飲食營養等問題，但求助無門。事實上，來腎友會的人群中，許多都是英文流利的高知識分子，醫師、律師、工程師都有，只是大家喜歡且需要華語的腎友團體，並非單純是語言的障礙。

她表示，腎友會在長年的努力下相當成功，無論是住在舊金山、東灣，還是南灣的腎友，都期待每兩月一次的溫馨聚會，學習、分享當下最新的腎病資訊。而腎友會在主題的選取上也相當多元，無論醫療、腎病日常生活的照料、飲食營養、社會福利、醫療保險及換腎資訊，都會在講座平台中分享。

林美娟舉例，以灣區幾個大型的醫學中心來說，等待排隊換腎的病人相當多，甚至要到十年以上才有機會。不過，一些州的換腎排隊名單很短，幾乎馬上就能輪到，「這些對急需幫助的病人來說，就是非常重要的資訊，像之前就有人知道要去威斯康辛州換腎。」

近來腎友會將過去的一些講座影片上傳至YouTube上面播放，讓不能參加的朋友可以自行上網搜尋想要看的主題。林美娟表示，在腎友會努力了近20年，而且現在自己每年也花不少時間在台灣，希望能夠在志工中找到適合的對象，一起為腎友會努力。