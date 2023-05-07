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反詐騙志工：臉書亂加好友 當心被騙 不少人拿錢投資傾家蕩產

記者李榮／山景城報導
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮／翻攝）
透過簡訊胡亂認人，通常也都是詐騙。（記者李榮／翻攝）

華人常用臉書（Facebook），而臉書上常有來路不明的好友請求，卻經常都是詐騙。另外也常有透過簡訊，假裝認錯人，進而拉近關係博取信任感，也都是騙局。有些受害者被臉書「好友」激勵拿出錢來跟著投資，到最後卻被騙到傾家蕩產，甚至大額負債。

在社區推動反詐騙多時的美國圓成基金會執行長陳湘君，4日揭露一系列網路虛擬貨幣詐騙案件，提醒社區注意。「加了FB好友請求，這就是受害者搭上網路詐騙列車的開端，而最終成為詐騙集團的提款機。」陳湘君說，近來發現不少受害人被詐騙集團引導至詐騙投資平台，詐騙集團通常會以約三個月的時間布局，最後騙取巨額財產，甚至導致負債。

她表示，近來許多犯罪手法主要是通過FB等社交平台上的詐騙帳號接觸受害人，先取得信任後哄騙入金。據基金會掌握，跨國詐騙集團的分工具專業且精細，有人負責詐騙網站的架設維護、有負責經營假人設假帳號找模特，尋覓潛在受害者對象，有網路客服還有24小時回覆，以及洗錢等工作分配，甚至還有人專門招人。整體上是「黑灰產業鏈，先尋豬，再養豬，最後殺豬」，也就是「殺豬盤」詐騙。

陳湘君進一步表示，「尋豬」就是先開始接觸受害者，接著透過黑灰產業鏈的分工，與受害者的密集聊天交談、取得信任，也就是「養豬」。再來就會釋出投資機會，說服受害者購買虛擬貨幣等投資，然後將其轉移到詐騙投資平台進行交易。詐騙還喜歡向受害人灌輸各種投資觀念，誘使受害者從銀行帳戶轉移更多資金購買虛擬貨幣，並將其轉入去中心化私人錢包，然後再轉入詐騙集團的充值錢包地址。

一開始詐騙集團通常會讓受害人有小利，接著鼓吹貸款投資賺大錢。等到受害者想要領出資金時，詐騙集團又會用一連串無法出金的理由，要求受害者再繳交相關稅額等費用，讓人愈陷愈深，最後的流程就是「殺豬」，拿了錢後人間消失。

陳湘君舉例，許多案例發現，在受害人申請提幣出金時，集團會的客服系會向受害者宣稱，依據規定必須繳交獲利的17%或不等的稅款，才會核准客戶的提幣。然而，即使受害人再充值，他們又會搬出各種理由，要求受害人繼續儲值，甚至以出金帳密不對等荒謬的理由，要充值帳上金額的5%，才核准提幣出金。當然，無論如何，最後肯定依然無法出金。

陳湘君說，基金會分析檢調的調查結果可發現，詐騙集團常使用聊天軟件QQ進行溝通，集團的IP常常位於泰緬北，「受害者往往被誘導進行投資。但在完成誘入大筆金額之後，詐騙集團就會停止對受害者的聯繫，更不會讓受害者取款。詐騙集團還會使用自有鏈上錢包與交易所錢包混用進行洗錢出金，以掩蓋資金來源，進一步掩蓋犯罪行為。」

圓成基金會志工也分析，詐騙集團使用的錢包和金流情況經常相當複雜，集團會要求受害者提供錢包地址，然後利用自有鏈上的錢包與交易所錢包進行混用，「明白說就是洗錢，要規避偵察難度。」

陳湘君提醒，詐騙犯罪分工精細，而且總是會找一些看似可信的人或者虛假帳戶增加可信度，「這些人頭或者虛假帳戶經常在Instagram、臉書等社交媒體網站上發文，配上一些看似生活很成功的照片，誘騙他人。」此外，他們還會利用誘惑人心的方式吸引潛在受害者，像是聲稱可以幫助受害人達到財務自由等，塑造一種可以輕鬆生活的想像，令人上當。

詐騙集團 投資 虛擬貨幣

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