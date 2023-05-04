近200年31人 聖馬刁悼念殉職警察

上百位警員向31位殉職警員低頭默哀。（記者王子涵／攝影）

在「全國警察 紀念日」即將到來之際，聖馬刁縣執法部門以及民選官員3日在縣立歷史博物館 （San Mateo County History Museum）前，舉行殉職警員悼念活動。自1800年以來，聖馬刁縣共有31位警員在一線殉職，他們的名字被記錄在博物館二樓的紀念碑上。現場響起蘇格蘭風笛聲，儀仗隊護送國旗和州旗入場，上百位警員低頭默哀，獻花致敬。

聖馬刁縣警長柯珀斯（Christina Corpus）表示，悼念活動是為了致敬那些付出生命、保護他人的警員及其家人，他們所承受的痛苦是無法想像的。「如今社會，只有極少的職業要求身穿制服、佩戴勛章，這些代表了我們要宣誓保護那些我們並不熟知的市民。」柯珀斯說，「我們的工作是危險的，而我們選擇挺身而出緩解險情。執法部門是團結的整體，我們相互支持，共同保護社區。」

四位殉職警員的家庭成員來到現場。聖馬刁縣地檢長瓦斯塔夫（Steve Wagstaffe）致歡迎詞，他表示自己與這四位警員都相識，其中兩位的案件由他經手起訴，感謝四個家庭對執法部門的支持。

東巴洛奧圖市警局的理查德梅（Richard Allen May）是31位警員中最後一位殉職的警員。2006年1月7日，他在追擊一名逃脫的嫌犯時遭到槍擊 。警員大衛古迪（David Chetcuti）殉職於1998年，在一次普通的交通截停時，被嫌犯槍擊，他的三個兒子來到現場。

蒙洛公園市警長諾瑞斯（David Norris）指出，甘迺迪總統在1962年首次將5月15日定為「全國警察紀念日」（National Peace Officers Memorial Day)，加州自1977年以來每一年都會在州府舉行悼念儀式。「警員的犧牲不是無謂的，他們的記憶和故事仍將流傳在社區和我們的記憶中，這就是悼念活動的意義。」諾瑞斯說。