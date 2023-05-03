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金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

法醫：鮑勃．李死於心肺被刺穿 體內驗出古柯鹼、K他命

編譯廖宜怡／綜合報導
涉嫌殺害鮑勃．李的嫌犯莫梅尼2日面帶微笑走進舊金山法庭。（美聯社）
涉嫌殺害鮑勃．李的嫌犯莫梅尼2日面帶微笑走進舊金山法庭。（美聯社）

舊金山法醫辦公室2日公布Cash App創辦人鮑勃．李（Bob Lee）的驗屍報告，表示他是死於心臟和肺部被刺穿，他的體內還驗出酒精和多種藥物成分。

舊金山法醫辦公室一份長達18頁的驗屍報告指出，為了挽救鮑勃．李的性命，舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）多名醫師花了數個小時的時間，試圖縫合他被刺穿的心臟，但最終失敗。鮑勃．李於4月4日上午6時49分被宣告死亡。

報告還透露，一項毒物檢測顯示，43歲的鮑勃．李體內含有酒精、古柯鹼、K他命和過敏藥物成分。報告證實，鮑勃．李的死因是多處刀傷，是銳器造成的謀殺。

涉嫌於4月4日刺死鮑勃．李的38歲科技顧問莫梅尼（Nima Momeni）被控謀殺，並被加重刑罰；如果罪名成立，將面臨26年至終身的刑期。

此案2日舉行認罪聽證會，莫梅尼的辯護律師坎尼（Paula Canny）強調，吸毒可能導致鮑勃．李做出錯誤決定。她說：「他的體內驗出許多藥物成分。我的意思是，鮑勃．李的身體有如娛樂性藥物的Walgreens藥物。人們吸毒後會變得不像自己，可能做出不好的事。」

但舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，抹黑凶案受害人的性格是辯方律師經常使用的伎倆。謝安宜說：「無論一個人是否吸毒，都不能賦予另一個人殺死他的權力。」

Cash App創辦人鮑勃．李在舊金山街頭遭刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）
Cash App創辦人鮑勃．李在舊金山街頭遭刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

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