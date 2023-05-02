Meta再裁員 灣區將砍1500人

Meta計畫在灣區再裁員1500人。（美聯社）

臉書母公司Meta Platforms的裁員 行動尚未結束，最近又提出另一輪灣區 裁員計畫，共裁員1506人。

根據「員工調整與再培訓通知法案」（Worker Adjustment and Retraining Notification Act，簡稱WARN），Meta 4月24日向加州就業 發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）提出裁員通知，受影響的將是他們位於蒙洛公園市（Menlo Park）、桑尼維爾、柏林甘（Burlingame）、舊金山和佛利蒙的員工。

在最新的WARN通知中，Meta首次透露灣區裁員人數和受影響城市。Meta 3月時表示，除了2022年底宣布將裁去的1萬1000人之外，還將再裁員1萬人。

根據Meta 2022年和2023年提出的文件，他們總共計畫在灣區裁去超過4000名員工。以下是Meta最新的裁員詳細數字與地點：蒙洛公園市裁員866人、桑尼維爾裁員199人、佛利蒙裁員143人、柏林甘裁員152人、舊金山裁員146人。

Meta最新一輪裁員的地點與去年底相同，今年共裁員1506人，但去年底裁員人數較多，為2564人。

根據自2022年7月以來企業提出的裁員計畫，將在灣區裁去最多員工的科技公司如下： Meta：4070人、Google：1608人、Salesforce：1151人、推特：900人、思科：673人、Grocery Delivery E-Services：611人、亞馬遜：524人、英特爾：490人、Rivian Automotive：448人、Lam Research：400人。

根據EDD報告，自2022年中以來，灣區科技公司提出的裁員計畫總人數已超過2萬1900人，其中一些計畫已執行，一些還未執行。

燈塔經濟（Beacon Economics）根據EDD每月就業報告做出的估計顯示，在今年頭三個月，科技公司已在灣區裁員約1萬6300人，是自新冠疫情初期以來，灣區科技業最嚴重的失業狀況。