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「聽見原聲 看見台灣」 台灣原聲童聲合唱團7月15日灣區開唱

記者葛歆睿／南灣報導
演唱會主辦單位4月28日在南灣僑教中心舉行記者會。（記者葛歆睿 / 攝影）
演唱會主辦單位4月28日在南灣僑教中心舉行記者會。（記者葛歆睿 / 攝影）

台灣原聲童聲合唱團時隔七年再次訪美，將於7月15日周六晚在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center Performing Arts）舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會。主辦單位4月28日在南灣僑教中心舉行記者會，向灣區僑界發出邀約，並希望邀請主流社區朋友共襄盛舉。

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育協會旗下的原聲音樂學校。2008年阿貫老師與藍蔚老師、阿滿校長及馬彼得（Bukut Tasvaluan）校長四人成立了台灣原聲教育協會，在南投信義鄉招收原住民布農族部落弱勢家庭的孩子，免費供給衣食住行，利用假日及寒、暑假給予課業輔導和生活照顧，以合唱方式教育孩子培養品格，增強自信去認同族群文化。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，台灣原聲合唱團是一個讓人感動的團體，原聲音樂學校自2008年成立，幫助南投原鄉的孩子在人生道路上成長，跟社會連結，走上國際，因為原聲合唱團的天籟之聲，幫助世界聽見台灣的聲音。

台灣原聲童聲合唱團足跡遍及亞洲、歐、美等地，曾分別於2013年及2016年來美國巡迴演出，舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓、達拉斯及休士頓等城市，所到之處皆引起熱烈回響。

台灣原聲合唱團此行由馬彼得帶隊並擔任指揮，32位團員年齡8至15歲，除了一位阿美族同學外，其餘均為玉山腳下的布農族孩子。他們能唱傳統的族語歌謠，也能詮釋現代作品。此次美國行，除了演唱布農族歌謠外，也將獻唱客語、台語及多首耳熟能詳的英語、華語歌曲、宗教詩歌及現代合唱作品，豐富多元，盼透過多元文化面貌，達到行銷台灣的目的。

僑務諮詢委員、加州排舞協會創辦人林貴香擔任此次演唱會的主席。她表示，合唱團此行也將與美國當地合唱團安排聯演，藉由合唱交流及互動，宣慰僑胞並促進國民外交，還會拜訪醫院、老人院、華人特殊兒童之友，與他們進行聯演。

此次演唱會的主辦單位有美國原聲之友會、美國加州排舞協會、慧智文教基金會，Arts Silicon Valley。協辦單位有矽谷美華科技商會、展望未來基金會、亞裔美好社區促進會、北加州台灣工商會。

購票或聯絡方式請簡訊江小姐，電話408-513-4531。

台灣原聲童聲合唱團將於7月15日在聖荷西表演藝術中心（San Jose Cent...
台灣原聲童聲合唱團將於7月15日在聖荷西表演藝術中心（San Jose Center Performing Arts）舉行「聽見原聲 看見台灣」演唱會。（主辦單位提供）

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