眭澔平5月訪灣區 三合一演講會憶三毛

眭澔平將訪灣區，談作家三毛的傳奇。（受訪者提供）

知名主持人、旅遊家眭澔平將於5月訪問灣區 ，並參與兩場活動。除了獻唱經典歌曲以外，也會舉辦一場特別的紀念作家三毛的「三合一演講會 」（融合演講、影片和表演），講述摯友三毛的故事。

眭澔平畢業於師大附中、台灣大學歷史學系、康乃爾大學東亞研究所碩士、世界文化史博士、英國里茲大學社會經濟學博士、中國山東中醫藥大學中醫醫學 博士。他曾擔任台視新聞主播，及台視「強棒出擊」、「暢銷排行榜」等節目主持人。

眭澔平特別熱愛旅行與探險，已經走過世界超過200個國家地區，擁有豐富的旅行經驗，雖然常上各類節目分享經驗，但他稱自己「不是名嘴，最多算是『名腿』。」

原名陳懋平的三毛，在1970年代開始發表散文作品等，當時在台灣引發「三毛熱」，但1991時三毛於榮總自殺。而眭澔平與三毛是忘年之交，三毛離世前最後一通電話就是打給眭澔平。眭澔平後來也說，自己踏上世界各處遊歷，是為了完成三毛的心願。

主辦活動的小雨點基金會負責人Olivia Chang指出，5月5日晚間6時在庫比蒂諾昆蘭社區中心（Cupertino Quinlan Center）的「夢中的橄㰖樹」活動中，金曲獎全能博士歌手眭澔平將擔任演唱佳賓。當日活動將以串聯經典歌曲的方式進行，呈現曲目為重溫舊夢的動人老歌。從紀念三毛，一路走過華語流行歌年史，歌曲將包括古詩詞與黃梅調、大上海時代、港台星馬群星會、瓊瑤情歌、校園民歌等。

她表示，當日除眭澔平的歌聲將帶大家一起享受音樂歲月的饗宴以外，活動前還會放映由眭澔平製作、導演 的國際影展參賽作品「重聚」。眭澔平是知名的旅遊家，很有深度與知識。而這部影片「重聚」，更是集結眭澔平30多年的旅遊精華，是眭澔平「愛與夢的旅行篇」的一環。

另外，小雨點基金會也會在5月7日下午4時，於密爾比達社區中心（Milpitas Community Center）舉辦另一場眭澔平演講會，主題為「永遠的約定」。Olivia Chang說，當天是「三合一演講會 」（融合演講、影片和表演），主要是紀念一位才華洋溢、灑脫不羈的奇女子，即作家三毛。眭皓平會在講座中分享三毛的文學心靈 ，以及他親自見證的事蹟，兩人之間的友誼與軼事。

「眭澔平30年來環遊世界旅行，充滿不可思議的親身經歷。」Olivia 表示，小雨點基金會常在社區舉辦各類活動，這次特別請到集演講家、旅行家、冒險家、作家、學者等身份於一身的眭澔平，就是希望能讓灣區僑胞享受音樂、聆聽眭澔平旅遊見聞，也回顧三毛。

詳情可聯繫：何佳民 1 (510)377-1770；盧菁玫 1 (408)857-6342。網站：https://forms.gle/SoZsNZPem286DQWk7