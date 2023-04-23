美西玉山科技協會 4月27日舉行東南亞線上論壇

在此次論壇將邀請四位成功在東南亞市場建立初創企業的創業家，介紹東南亞多元的市場環境、分享經驗，剖析挑戰和機遇，討論東南亞科技創新與美國的不同之處。（主辦方提供）

美西玉山科技協會將與新加坡 環球網路（Singapore Global Network，SGN）共同主辦一場以「東南亞 創新力量」為主題的「獨角獸新創者的前瞻觀點」 (Visionary Unicorn Builders in Southeast Asia) 論壇，時間為美西時間4月27日(星期四)下午6時到7時30分。屆時，將邀請知名東南亞創業家共同探討東南亞新創環境與成功案例。此為線上活動，了解詳情和報名請訪問www.montejade.org，或https://www.eventbrite.com/e/visionary-unicorn-builders-in-southeast-asia-tickets-534035172577?aff=PressRelease

主辦方指出，當世界大部分地區的經濟情勢面臨挑戰時，多個東南亞國家GDP增長率卻是全球最為亮眼的，背後原因包括：全球供應鏈向東南亞轉移，當地網絡使用率快速增長，帶動網絡購物以及相關新興產業。東南亞已成為創業家和投資者的另一處重要戰場。

在此次論壇將邀請四位成功在東南亞市場建立初創企業的創業家介紹東南亞多元的市場環境、分享經驗，剖析挑戰和機遇，討論東南亞科技創新與美國的不同之處。四位嘉賓分別是：馬來西亞FAVE創辦人Joel Neoh、新加坡Amec Tech創辦人兼執行長Junxu Lye、越南 ELSA共同創辦人兼執行長Vu Van、以及印尼PinHome創辦人兼執行長Dayu Dara Permata。