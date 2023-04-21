史丹福、柏克萊加大台生 重拾停辦20年體育交流

以斧會友，史丹福、柏克萊加大台灣學生重拾體育交流傳統。（主辦單位提供）

史丹福大學 台灣學生會（Stanford Taiwanese Student Association）與柏克萊加大 台灣同學會（Berkeley Association of Taiwanese Students）主辦、駐舊金山辦事處教育組贊助的「Big Game TW」運動會，本月15日在史丹福大學舉行，教育組長周慧宜當天前往致意，肯定兩校留學生 「以斧會友」，重拾體育交流傳統。

運動會停辦逾20年後，今年首次重新舉辦，分別有羽球、排球、籃球、大隊接力四個比賽，兩校共逾50人參加，獲勝隊伍取得象徵勝利的斧頭，直到下次運動會為止。終場史丹福大學台灣學生會以羽球積分7：8、排球積分5：2、籃球積分5：4、大隊接力6分，總積分23：14取得勝利。

史丹福大學台灣學生會長林柏廷表示，運動會大家都玩得很開心，因疫情影響，許多留學生無法回家，感覺自己離家很遠，活動將同學們凝聚起來，減緩身在異鄉的辛苦。

柏克萊加大學台灣同學會長林妤真表示，雖然運動會屬於友誼賽性質，但無論是籌備階段還是比賽當下，都能感受到大家共同努力、為賽事全力以赴，充分看見留學生的運動家精神，平時兩校同學交流比較少，透過活動除可在運動上切磋，日後在職涯與生活上也能彼此協助。