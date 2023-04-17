國際領袖基金會訪灣區 推動亞裔入主流

國際領袖基金會長期推動亞裔參與主流。（記者李榮╱攝影）

長年致力培育青年領袖、提升亞太裔地位的國際領袖基金會（International Leadership Foundation，ILF）創辦人近日訪問灣區，並在密爾比達聚會，與國際領袖基金會舊金山 分會討論會務。包括國際領袖基金會創會會長、現任執行長董繼玲，以及她的夫婿、運輸部副秘書長傑龍 (Joel Szabat) 、 國際領袖基金會舊金山分會主席林美蓮、全美亞裔 總商會理事陳鈞亞、全球玉山科技協會名譽理事長陳潤吾、美國展望未來基金會共同創辦人梅毅端、北美洲台灣商會聯合總名譽總會長吳怡明等人都出席會議。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區文教中心主任莊雅淑到場致意。賴銘琪表示，感謝國際領袖基金會一直以來對優秀青年的培訓，讓亞太裔的青年有機會學習美國政治，以及國際事務的實際運作程序與方式，也讓青年學生能更深入地明白政府與公共政策對亞裔社區發展的重要性。

國際領袖基金會舊金山分會主席、中華企業協會會長林美蓮表示，國際領袖基金會每年都持續在社區努力培育新一代的領袖，特別是「暑期公共事務實習計畫 」向來很受歡迎。暑期公共事務實習計畫安排入選的學生進入聯邦政府，以及國會等機關實習，進一步了解政治的運作、培養人脈，也期待未來有更多亞裔參與社區服務及政治，替亞裔發聲。

董繼玲表示，國際領袖基金會是1994年在加州創辦，基金會2000年時首次招收青年學生實習。最開始的初衷是幫助下一代亞太裔美國人能夠更了解美國主流政府的運作，並將所學與經驗帶社區。至今為止，國際領袖基金會每年暑假都招收不少學生，帶著他們前往往華府，進入聯邦政府等單位實習。許多學生後來進入美國主流政界，服務社會也成就事業。這些人實質上替亞裔爭取了權益，也擴大在社會上的影響力。

當日董繼玲頒發獎座給舊金山中華企業協會，表彰舊金山中華企業協會長林美蓮長期對國際領袖基金會支持和贊助。董繼玲表示，國際領袖基金會總會和舊金山分會長期合作，互動頻繁，也希望能夠透過國際領袖基金會的各項計畫，繼續栽培更多亞裔年輕人進入主流政治場域。同時也希望年輕學子之間能互相交流經驗、相互扶持，讓亞裔社區更為壯大，集結更為強大的力量。