東灣出租房屋協會不滿意過渡時間表 號召房東18日再戰

東灣出租房屋協會參與舉辦的示威集會。（記者張曼琳／攝影）

曾經在阿拉米達縣縣府門口絕食抗議3日的華人房東 George Wu，11日下午也出席支持屋崙房東維護個人權益的示威集會。他在12日向本報表示，當日下午的市議會過程十分漫長，他沒有等待會議結束便提前離席。

之後，George Wu從相關房東權益組織獲悉，市議會尚未對取消暫停驅逐令作出結論，並計畫在下周二（18日）下午4時的市議會中進行投票表決，做出最後決定。

市議會主席勵琪和副主席卡布提出四個月過渡期時間表，在5月至8月期間，包括租客拒絕支付租金 等某些類型的驅逐令將被允許，在9月1日該市會取消暫停驅逐令，並在明年7月1日取消加租禁令。這意味著，最快在5月無法證明因新冠疫情面臨經濟困難，但仍然不交租金的租客可以被房東驅逐。

提供一份東灣出租房屋協會(East Bay Rental Housing Association簡稱EBRHA）成員發出的電郵中獲悉，該組織對目前市議會提出的過渡期時間表並不滿意，電郵中寫道：「今（11）日下午，我們進行了令人驚喜的集會和取得部分勝利。我們的戰鬥將於18日下午4時繼續。」

電郵中還寫道，11日下午2時舉行的聲援房東的集會，為兩個月內的第三次，並表示不滿副主席卡布將取消暫停驅逐令事項的公眾評論限制在每人一分鐘，還指出卡布「試圖讓人群平靜下來，轉而威脅要讓警察 把我們趕出去，大約15分鐘後警察禮貌地請我們冷靜下來，會議繼續進行。」

電郵中還指出，第五區市議員加洛（Noel Gallo）在會上提出了更快地結束暫停驅逐和刪除新的正當驅逐理由條款的修正案。也指出卡布在當晚最後的發言中，對原本的提案做了一些修改，但房東權益組織認為「這遠遠還不夠」

另一位市議員詹金斯（Kevin Jenkins）和加洛在會上決定他們將投票推進該條例，但首先詢問卡布是否會接受進一步的修正案。卡布表示認同並說道：「任何人都可以修改」。東灣出租房屋協會表示對卡布不信任，認為最終「要看看18日的情況如何。」

該協會指出其下一步計畫為，市議會可在13日晚上之前提供額外的修改。而該協會將致力推動，在18日下午4時舉行的市議會時提出他們要求的全套修改方案，並鼓勵屋崙市的房東出席當天的市議會，繼續向市議員施壓。