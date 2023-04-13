我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

東灣出租房屋協會不滿意過渡時間表 號召房東18日再戰

記者張曼琳／屋崙報導
東灣出租房屋協會參與舉辦的示威集會。（記者張曼琳／攝影）
東灣出租房屋協會參與舉辦的示威集會。（記者張曼琳／攝影）

曾經在阿拉米達縣縣府門口絕食抗議3日的華人房東George Wu，11日下午也出席支持屋崙房東維護個人權益的示威集會。他在12日向本報表示，當日下午的市議會過程十分漫長，他沒有等待會議結束便提前離席。

之後，George Wu從相關房東權益組織獲悉，市議會尚未對取消暫停驅逐令作出結論，並計畫在下周二（18日）下午4時的市議會中進行投票表決，做出最後決定。

市議會主席勵琪和副主席卡布提出四個月過渡期時間表，在5月至8月期間，包括租客拒絕支付租金等某些類型的驅逐令將被允許，在9月1日該市會取消暫停驅逐令，並在明年7月1日取消加租禁令。這意味著，最快在5月無法證明因新冠疫情面臨經濟困難，但仍然不交租金的租客可以被房東驅逐。

提供一份東灣出租房屋協會(East Bay Rental Housing Association簡稱EBRHA）成員發出的電郵中獲悉，該組織對目前市議會提出的過渡期時間表並不滿意，電郵中寫道：「今（11）日下午，我們進行了令人驚喜的集會和取得部分勝利。我們的戰鬥將於18日下午4時繼續。」

電郵中還寫道，11日下午2時舉行的聲援房東的集會，為兩個月內的第三次，並表示不滿副主席卡布將取消暫停驅逐令事項的公眾評論限制在每人一分鐘，還指出卡布「試圖讓人群平靜下來，轉而威脅要讓警察把我們趕出去，大約15分鐘後警察禮貌地請我們冷靜下來，會議繼續進行。」

電郵中還指出，第五區市議員加洛（Noel Gallo）在會上提出了更快地結束暫停驅逐和刪除新的正當驅逐理由條款的修正案。也指出卡布在當晚最後的發言中，對原本的提案做了一些修改，但房東權益組織認為「這遠遠還不夠」

另一位市議員詹金斯（Kevin Jenkins）和加洛在會上決定他們將投票推進該條例，但首先詢問卡布是否會接受進一步的修正案。卡布表示認同並說道：「任何人都可以修改」。東灣出租房屋協會表示對卡布不信任，認為最終「要看看18日的情況如何。」

該協會指出其下一步計畫為，市議會可在13日晚上之前提供額外的修改。而該協會將致力推動，在18日下午4時舉行的市議會時提出他們要求的全套修改方案，並鼓勵屋崙市的房東出席當天的市議會，繼續向市議員施壓。

房東 警察 租金

上一則

電子菸商JUUL和解案 加州獲1.7億最高賠償

下一則

屋崙房客不交租 勵琪提出時間表：最快5月或被驅逐

延伸閱讀

下週二屋崙市議會將繼續討論驅逐令決議

下週二屋崙市議會將繼續討論驅逐令決議
勵琪提出恢復驅逐令時間表：最快5月不交租金或被驅逐

勵琪提出恢復驅逐令時間表：最快5月不交租金或被驅逐
華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租
房東再集會 促屋崙取消暫停驅逐令 90歲華裔長者在場發聲

房東再集會 促屋崙取消暫停驅逐令 90歲華裔長者在場發聲
APEN為租客權益發聲 支持為驅逐令提供緩衝期

APEN為租客權益發聲 支持為驅逐令提供緩衝期

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間