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財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德

編譯組／舊金山電
最新財務報告披露，舊金山高層官員現在只有市長布里德、市議員華頌善和麥德誠在舊金山未擁有房地產。（美聯社）
最新財務報告披露，舊金山高層官員現在只有市長布里德、市議員華頌善和麥德誠在舊金山未擁有房地產。（美聯社）

最新財務報告披露舊金山民選官員的物業持有情況，包括誰擁有房屋、誰租屋、誰身為房東收取租金等。

這些財務細節之所以重要，部分原因在於市長和市議員對舊金山的住房政策具有巨大的影響力；地方官員有權制定住房開發方式、地點及限制逼遷房客的法律，甚至擁有決定個別計畫命運的生殺大權。

為了解官員的住房投資，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）查閱官員每年必須在4月1日前提交的經濟利益聲明文件（Form 700s）；這些表格的申報內容包括工作收入、投資、禮物和房地產，雖然不需要詳列所有財產，但必須申報個別企業的股票投資。

為全面了解舊金山官員的房地產持有狀況，紀事報使用了收集公共財產紀錄的房地產數據網站PropertyShark，以及紀事報本身過去曾收集過的估值紀錄，他們還聯絡每位官員確認其所有權的詳細訊息，但市議員司嘉怡（Catherine Stefani）沒有回覆。

儘管舊金山有高達61%的居民是租屋者，但報告顯示，在舊金山最高層的民選官員中，只有四分之一的人是租屋者，包括市長布里德（London Breed）和市議員華頌善（Shamann Walton）及麥德誠（Matt Dorsey）。

布里德在舊金山西增區（Western Addition）長大，多年來一直在下海特區（Lower Haight）租屋。麥德誠則表示，他決定租屋是因為他沒有家庭，也不想為購屋做出犧牲。

麥德誠說：「租屋的確讓我個人有興趣了解穩定租金具有的價值，尤其是在我接近退休年齡時，我希望確保自己有能力留在這座城市。」

華頌善雖然在舊金山租屋，但他在委利賀（Vallejo）擁有一棟房屋。紀錄顯示，他於2019年以43萬元買下這棟房屋。華頌善去年在回答問題時表示，殘酷的現實讓他永遠無法在舊金山購屋，但他希望在其他地方創造可傳給下一代的財富。

數據顯示，大部分市議員都在舊金山擁有一棟價值介於100萬元到200萬元之間的房屋，但並非所有人都已還清房貸。

市議員潘正義（Dean Preston）1999年以88萬元買下他位於阿拉莫廣場（Alamo Square）附近的房屋。根據房地產網路Zillow的估價，這棟房屋現在價值270萬元，是所有市議員的房屋中房價最高的。

市議員佩斯金在他的選區內擁有三筆物業，估計每筆物業價值都超過100萬元，現在都作為租賃物業出租，去年租金收入介於1萬元到10萬元之間。

根據主計長辦公室（Controller's Office）的資料，舊金山每位市議員的年薪為15萬元，市長布里德的年薪為35萬7000元。

除了市議員收入，其他收入最多的是佩斯金。身為非牟利組織Great Basin Land and Water總裁，佩斯金的年薪在1萬元到10萬元之間，其妻子作為顧問也有超過10萬元年薪。

舊金山 房地產 租金

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