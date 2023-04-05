我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

復甦市中心經濟 金山推稅收抵免 新企業最高減百萬

記者李怡／舊金山報導
舊金山為刺激市中心經濟復甦出台稅務減免政策。（記者李怡／攝影）
舊金山為刺激市中心經濟復甦出台稅務減免政策。（記者李怡／攝影）

為吸引更多的企業留駐和回到舊金山市中心，市議員殷嘉立（ Joel Engardio ）4日與市長布里德共同發起「稅收抵免政策」，提議在2027年之前為市內新企業提供稅收抵免，2024年之前為部分企業提供免稅政策。

疫情之前，舊金山市中心的中央商務區承載著市內近70%的工作崗位和大部分稅基；但疫情之後，隨著工作和生活方式的改變，遠程辦公成為常態，使得市中心辦公室空置率不斷上升、公共交通客流量逐漸下降，令舊金山的主要稅收受到影響。

市長布里德表示，復甦市中心的經濟策略，不能只是單一的幾個政策可以改變，必須是綜合改變；包括需要為搬到市中心的小企業簡化許可流程，以吸引更多的新興企業來到舊金山。為新企業提供三年的稅收減免，對零售、酒店和其他行業的稅收減免，為藝術和娛樂行業重新分區，以及徹底改革城市的稅法。這些都需要民眾投票支持。舊金山最需要改革和做出的變化應該是，「稅收優惠和改革，以吸引和留住更多的企業。 」

新政規定，舊金山市將暫停對零售、酒店、製造及藝術和娛樂業的年度營業稅增收，到舊金山的新企業還將獲得最高100萬元的三年營業稅減免。舊金山主計長辦公室正在研究如何重組和改革稅法，並將在4月中向市議會提交一份報告，最終由市議會通過，市長辦簽字之後，再交由民眾投票表決新的稅收政策。

除了稅收減免政策，為刺激市中心經濟的復甦和恢復活力，布里德說：「如果我們繼續努力，日復一日，將會扭轉市中心的局面。 」她說，雖然辦公室空置率總體為30%，市議會正在起草更多立法，使其他辦公室改造成為可能，比如生命科學實驗室辦公空間的空置率占比不到 5%，所以很明顯這裡有需求，必須利用好這些機會。

布里德表示，稅制改革以吸引新公司進入舊金山市中心，幫助其他公司留下來，並努力讓初創小企業申請變得更容易；她還提到，舊金山交通局正在完善交通計畫，並在未來幾個月內推出，以確保員工、居民和遊客不管從城市的哪個位置出發，都可以順暢的到達市中心。

舊金山 疫情 投票

上一則

報稅快截止 善用免費申報服務 去年收入低於7.3萬者適用

下一則

西裔馬爾克斯 宣誓就任阿拉米達縣議員

延伸閱讀

金山警局131人去年加班費逾10萬 反映人力短缺

金山警局131人去年加班費逾10萬 反映人力短缺
減少毒品過量致死 舊金山擴大丁丙諾啡緊急使用範圍

減少毒品過量致死 舊金山擴大丁丙諾啡緊急使用範圍
布里德致信加州北區新檢察長 促助打擊毒品交易

布里德致信加州北區新檢察長 促助打擊毒品交易
空置辦公樓改住宅樓 金山民眾看法不一

空置辦公樓改住宅樓 金山民眾看法不一
市議員安世輝：考慮明年參選舊金山市長

市議員安世輝：考慮明年參選舊金山市長

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

2023-03-28 19:31
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人