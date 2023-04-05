復甦市中心經濟 金山推稅收抵免 新企業最高減百萬

舊金山為刺激市中心經濟復甦出台稅務減免政策。（記者李怡／攝影）

為吸引更多的企業留駐和回到舊金山 市中心，市議員殷嘉立（ Joel Engardio ）4日與市長布里德共同發起「稅收抵免政策」，提議在2027年之前為市內新企業提供稅收抵免，2024年之前為部分企業提供免稅政策。

在疫情 之前，舊金山市中心的中央商務區承載著市內近70%的工作崗位和大部分稅基；但疫情之後，隨著工作和生活方式的改變，遠程辦公成為常態，使得市中心辦公室空置率不斷上升、公共交通客流量逐漸下降，令舊金山的主要稅收受到影響。

市長布里德表示，復甦市中心的經濟策略，不能只是單一的幾個政策可以改變，必須是綜合改變；包括需要為搬到市中心的小企業簡化許可流程，以吸引更多的新興企業來到舊金山。為新企業提供三年的稅收減免，對零售、酒店和其他行業的稅收減免，為藝術和娛樂行業重新分區，以及徹底改革城市的稅法。這些都需要民眾投票 支持。舊金山最需要改革和做出的變化應該是，「稅收優惠和改革，以吸引和留住更多的企業。 」

新政規定，舊金山市將暫停對零售、酒店、製造及藝術和娛樂業的年度營業稅增收，到舊金山的新企業還將獲得最高100萬元的三年營業稅減免。舊金山主計長辦公室正在研究如何重組和改革稅法，並將在4月中向市議會提交一份報告，最終由市議會通過，市長辦簽字之後，再交由民眾投票表決新的稅收政策。

除了稅收減免政策，為刺激市中心經濟的復甦和恢復活力，布里德說：「如果我們繼續努力，日復一日，將會扭轉市中心的局面。 」她說，雖然辦公室空置率總體為30%，市議會正在起草更多立法，使其他辦公室改造成為可能，比如生命科學實驗室辦公空間的空置率占比不到 5%，所以很明顯這裡有需求，必須利用好這些機會。

布里德表示，稅制改革以吸引新公司進入舊金山市中心，幫助其他公司留下來，並努力讓初創小企業申請變得更容易；她還提到，舊金山交通局正在完善交通計畫，並在未來幾個月內推出，以確保員工、居民和遊客不管從城市的哪個位置出發，都可以順暢的到達市中心。