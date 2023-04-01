布里德致信加州北區新檢察長 促助打擊毒品交易

舊金山市長布里德致信新任加州北區聯邦檢察長，要求協助打擊舊金山的毒品交易。(美聯社)

舊金山 市長布里德(Mayor London Breed)日前致信加州北區新任聯邦檢察長拉姆齊(Ismail J. Ramsey)，對於舊金山面臨當地多項嚴重的公共安全挑戰，包括芬太尼導致過量用藥、入室犯罪、槍枝暴力以及偏見引發的暴力事故等，警察 部門人手不足，她要求新任檢察長協助遏止毒品 交易問題。

布里德指出，最擔憂的是街頭毒品交易；毒販對警察、地方主管與其他城市工作人員和居民，越來越具侵略性，露天毒品交易市場經常發生暴力與槍擊事件。田德隆地區(Tenderloin)居民、商業主與聯邦大樓雇員，都因此受到影響。

信中寫道，舊金山當地執法部門正盡最大努力打擊毒品交易，但問題的嚴重性已超出當地能力範圍。市府與警方需要司法部門額外與持續支持，以逮捕並起訴毒品交易者。

布里德與舊金山警察局長史考特(Bill Scott)表示，警察部門人手短缺，限制了對包括毒品交易等犯罪活動的應對能力；上個月，在田德隆商業主的壓力下，布里德與史考特指示更多警察超時加班以打擊毒品交易。

拜登總統任命拉姆齊為加州北區聯邦檢察長，他已於3月21日宣誓就職，不過，許多人認為他的任命是個有意思的選擇。因為儘管他之前曾任職美國檢察部門，但前一個職務是擔任刑事辯護律師，為當事人舊金山公共工程主管努魯(Mohammed Nuru)辯護，努魯因貪汙被起訴，而起訴單位正是拉姆齊目前所領導的辦公室。

本周，拉姆齊辦公室宣布指控兩名屋崙男子在田德隆販賣芬太尼，官員與支持嚴厲制裁毒販的倡議人士，對此舉表示讚許。針對布里德致信請求新檢察長拉姆齊協助打擊毒品交易，拉姆齊辦公室做出回應。辦公室發言人西摩斯(Abraham Simmons)表示，已收到布里德來信，正在安排與她會面討論。

地方與聯邦機構已定期就起訴毒販展開合作，自2020年以來，布里德辦公室每隔一周就與檢察辦公室、警方與舊金山地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)開會。聯邦執法部門擁有市府機構缺乏的部分權力與資源，包括跨司法管轄區開展工作，以及提出聯邦指控的能力。