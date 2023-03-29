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空置辦公樓改住宅樓 金山民眾看法不一

記者李怡／舊金山報導
根據立法，舊金山聯合廣場將成為住宅、辦公、購物等居民複合式生活園區。（記者李怡／攝影）
根據立法，舊金山聯合廣場將成為住宅、辦公、購物等居民複合式生活園區。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德28日與市議會議長佩斯金聯合宣布立法，指導樓宇局簡化審批流程，以加快實現將舊金山空置辦公樓向住宅樓的轉變進程。此項立法是布里德提出的實現全民住房，以及復甦市中心經濟戰略的一部分。

布里德表示，通過與市議會和議長佩斯金合作，來減少冗長的文書工作和事無巨細的市議會聽證工作，有助加快辦公樓改住宅樓的進程。希望以此來恢復舊金山市中心的活力，同時解決全民住房難問題。

佩斯金表示，很高興市長合作，將正在制定的兩項相似立法，合併為一個全面立法方案，將成為長期和短期振興市中心經濟的重要方法。立法的起草和通過只是開始，後續希望通過一系列工作，切實支持到開發商、小企業和居民。

立法通過放寬規畫法規要求、提供符合建築和消防規範的替代途徑等舉措，使辦公樓轉住宅有可行性，並通過簡化審批程序和機制掃除建設障礙。

對於將舊金山空置辦公樓轉為住宅樓的舉措，舊金山民眾的看法不一。反對方多數認為，此舉得不償失。僅辦公空間內的廚房和洗手間改造的巨額花費就是一項很大的挑戰，且改造時間成本高，少則七八年，多則十幾年。且無法預計到時舊金山的經濟發展會如何。如果經濟發展迅速，辦公人員重返城市，辦公樓不夠用，到時要怎麼辦？還有民眾認為，商住轉民住的項目在世界上有的國家提出過。但到目前為止，並沒有成功且可借鑑的成功案例，舊金山也不會有特別的資源和例外促成其轉型成功。

支持改造的民眾表示，目前舊金山住房難，就是擺在眼前的危機。且這一危機的造成，就是因為多年來，市政府審批住房流程繁瑣，且政策不支持建造新房屋，這才導致舊金山市中心房源短缺，房子房租價格昂貴，基礎勞工無法停留。如這種狀況再繼續下去，會造成更多基礎勞工的流失。所以解決全民住房問題迫在眉睫。如不解決，市內經濟復甦遙遙無期。

舊金山 勞工

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