慶18周年 美國企業家聯誼會募款助學

與會官員、學生代表和聯誼會成員們一同切蛋糕並合影留念。（記者張曼琳／攝影）

美國企業家聯誼會（AEA）舉行成立18周年暨關懷社區為教會學校「加州 匯點學院」（Califirnia Crosspoint Academy）募款慈善活動，眾多灣區民選官員和僑界人士共襄盛舉，為聯誼會慶生，同時也為下一代的教育 做出貢獻。

出席的多位官員和社區代表包括州財長馬世雲（左三）、前加州眾議員，加州私立高等院校諮詢委員朱感生（右一）、美國企業家聯誼會會長何華斌（左一）。（記者張曼琳／攝影）

本次慈善晚會於24晚間在南舊金山 市舉行，出席活動的州財長馬世雲（Fiona Ma）在致詞中表示：「在人的成長過程中，教育是第一步的，在畢業後，成為一名企業家為第二步。所以我很幸運受到良好的教育，成為一名註冊會計師（CPA）。」馬世雲對現場的企業人士支持教育參加募款表達敬意，同時也對企業家表示支持，「大家在這裡一起見證了美國夢的實現」。她向企業家聯誼會成立18周年送上了祝福。

美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）表示，今年的慶祝活動十分有意義，為教會學校加州匯點學院的募款慈善活動，彰顯了企業家積極扶植支持教育的風範。他感謝了各位官員和社區合作夥伴的支持，也感謝了多位藝術家捐出的藝術品，以及所有捐出善款的人士和聯誼會全體理事會員對活動的付出和貢獻。

稍後，與會人士和學生代表和聯誼會成員一同切蛋糕並合影留念。加州匯點的校長和老師代表也都上台紛紛表示對參加籌款嘉賓表達感謝。

活動現場有多位知名藝術家的作品捐贈和義賣，包括鄭向陽的攝影作品、國畫家龍華的「荷風細雨」、畫家陳萬祥的「溫馨」，以及知名小提琴製琴師曹樹坤文化傳承基金會的現金捐贈。匯點學院的學生作品也在現場參與義賣。

現場還有文娛團體和個人演出，包括了聯誼會16歲最年輕的會員魏愛霖的芭蕾舞表演、戴維斯加大中國留學生聯合會帶來的Kpop舞蹈、史丹福大學華人合唱團的歌曲串燒，以及加州匯點學院學生的合唱表演等。

戴維斯加大中國留學生聯合會帶來的Kpop舞蹈表演。（記者張曼琳／攝影）

美國企業家聯誼會也特別感謝舊金山世界日報作為本次活動的參與機構給予的支持。

與會嘉賓包括前加州眾議員、現任加州私立高等院校諮詢委員朱感生，阿拉米達縣議員豪伯特（David Hurbert），聖他克拉拉縣議員Sylvia Arenas，佛利蒙市議員邵陽，密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、前密爾布瑞市長李偉思（Wayne Lee）、阿縣縣警辦公室代表Bruce Ruan、舊金山州大前助理副校長吳彥伯、戴維斯加大國際教育中心主任Nari Fujita，以及中國南方航空負責人萬里，大家紛紛致詞，為美國企業家聯誼會送上誠摯的祝福。