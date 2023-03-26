聖荷西華裔首席建築官張楚 獲CALBO表揚

張楚擁有台灣淡江大學土木工程學士學位和德州大學土木、結構工程碩士學位，2011年成為聖荷西市首席建築官。（聖荷西市提供）

聖荷西 市首席建築官，兼規畫、建築和法規執行 (Planning, Building & Code Enforcement，PBCE) 助理總監張楚（音譯：Chu Chang），日前在加州 建築官員（California Building Officials，CALBO）年度商務會議上，被授予「2022-2023年度建築官」的稱號。

張楚2011年成為聖荷西市首席建築官，他的傑出成就包括：與聖他克拉拉縣和多個市府部門合作，簡化餐廳許可證申請手續，將申請流程縮短數月；領導許可證和計畫審查的數字化轉型；加快檢查效率；著眼於公共安全，在眾多複雜的建設項目中指導運營解決方案，例如Westfield Valley Fair Mall擴建項目。

聖市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，張楚一直是勇於創新的問題解決者，指導聖市建築安全實踐，同時還創新許可證項目，幫助聖市更有效地為客戶服務並最大限度地利用資源。「看到他的出色工作獲得榮譽，我感到很興奮。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示， 張楚獲得這個獎項當之無愧，他所做的工作促進了建築安全，同時也增強了聖市的經濟競爭力，增加了開發稅率，幫助提高社區生活質量的項目。「我們很榮幸有這些才華橫溢的人致力於讓聖荷西成為一個更適合生活、工作和成長的地方。」

聖市PBCE負責城市的長期規畫，總監斯伯頓（Chris Burton）稱張楚是一名專業建築官員，不僅可以開發解決方案幫助部門提供更好的客戶服務，還是許多員工的導師和靈感來源。「許多員工都很感激張楚在日常工作和職業道路上給予他們支持和鼓勵，他幫助塑造並積極影響了這些明天的建築安全領導者。」

CALBO是一個非營利組織，通過立法、教育和建築規法制訂，促進公共健康和安全。CALBO每年都會表彰建築部門、建築和校方官員以及行業內的傑出創新表現。CALBO總裁溫拉克（Brad Wungluck）在向張楚頒獎時表示，張楚通過技術資源改善，幫助指導建築行業的未來領導者，「很幸運張楚成為CALBO社區的一員，我們祝賀他取得這一重大成就。」

張楚擁有台灣淡江大學土木工程學士學位和德州 大學土木、結構工程碩士學位。他是一名註冊專業工程師，國際規範委員會的認證建築官員，能源與環境設計領導（Leadership in Energy and Environmental Design，LEED）認證的專業人士，同時也是經過認證的首席供水運營商。