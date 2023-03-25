斯佩儀退休後成立基金會 助聖馬刁婦幼脫貧

斯佩儀希望幫助聖馬刁縣的兒童和女性擺脫貧困。（記者王子涵/攝影）

曾代表聖馬刁縣的前聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier）在退休僅數月後，成立基金會，立即投身到新的工作；她23日宣布，將幫助生活在聖馬刁的女性與兒童擺脫貧困。

斯佩儀在當地一家提供食物、住房支持的非營利組織撒瑪利亞之家（Samaritan House）表示，「我從事公共服務40年，參與許多競選活動，而今天的活動是我一生中最重要的一次。」

斯佩儀希望幫助聖馬刁縣的兒童和女性擺脫貧困。（記者王子涵／攝影）

斯佩儀指出，聖馬刁是全美第四富有的縣，也是加州最富有的縣，這裡居住著22位億萬富翁，以及5000名平均年薪410萬元的百萬富翁，但同時聖馬刁卻又是2.7萬名生活在貧困線以下的兒童的家，每五個兒童就有一個出生在貧困家庭。「聖馬刁的居民十分慷慨，但是他們的捐款90%都流向了全國甚至全世界，我們的目標是將陽光照進聖馬刁的貧困家庭中。」斯佩儀說。

撒瑪利亞之家執行長本特（Lauren Bent）表示，很願意幫助斯佩儀完成她一生中最重要的競選。撒瑪利亞之家每年向2萬5000人提供食物和基本的生活用品，包括7200名兒童和1100名單親母親。疫情 發生後，食物以及住房危機正愈加嚴重。「每周有1200輛車來到這裡領取食物。」本特說，「貧困是一個複雜的問題，但可以通過合作和公共資源得到改善。」

Kristina說，人們都認為她們失去房子是因為懶惰，這是錯誤的，她曾經是一名老師，夢想再次回到學校。（記者王子涵／攝影）

三名受到撒瑪利亞之家救助的單親母親講述了自己的故事。Kristina是其中一位，她是三個孩子的母親，她的丈夫具有家暴傾向。在離開丈夫後，她不得不每天工作12個小時贍養3個孩子，目前她仍居住在庇護 所中。她無法負擔聖馬刁高額的租金 ，而人們的偏見更讓她感到絕望。「人們都認為我們失去房子是因為懶惰，這是錯誤的，我曾經是一名老師，我的夢想是再次回到學校。」Kristina說。

斯佩儀表示，聯邦規定的個人年收入3萬元貧困線，對於一個四口之家在聖馬刁縣生活來說是無以為繼的，其數據是嚴重滯後的。

聖馬刁縣議員潘恩表示，聯邦規定一個四口之家的貧困線為年收入5.3萬元以下，而在聖馬刁這個數字至少為10萬元。（記者王子涵／攝影）

聖馬刁縣議員潘恩（David Pine）表示，聯邦規定一個四口之家的貧困線為年收入5.3萬元以下，而在聖馬刁這個數字至少為10萬元。聖馬刁縣在疫情期間採取了多種措施應對貧困，包括提高最低工資至每小時16.5元，提供租金食物等緊急補助、通過家居鑰匙（HomeKey）計畫增加庇護所數量，減少遊民人口等。

撒瑪利亞之家每年向2萬5000人提供食物和基本的生活用品，包括7200名兒童和1100名單親母親。（記者王子涵／攝影）

「根據縣府與史丹福大學的合作研究顯示，住房是貧困社區最急切的需求，隨後是食品安全、培訓與就業、以及兒童教育。」潘恩說。

斯佩儀指出，每個兒童300元的疫情救濟金讓全美近一半的兒童脫離了貧困線，這便是解決問題的方法。她表示，基金會成立第一年將主要募集捐贈款，並嘗試開展試點計畫。「我不想組建一個龐大的行政機構，我將確保錢直接給到需要幫助的家庭。」