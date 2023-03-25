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「有蓉乃大」講座 教育專家談ChatGPT文化教學應用

記者葛歆睿／灣區報導
加州州立大學東灣分校教授陳麗玲，分享展示ChatGPT在文化教學中的有效應用。（受訪者提供）
加州州立大學東灣分校教授陳麗玲，分享展示ChatGPT在文化教學中的有效應用。（受訪者提供）

金山灣區社區公益平台「有蓉乃大」日前舉行線上講座，邀請加州州立大學東灣分校教授陳麗玲，分享展示ChatGPT在文化教學中的有效應用。主持人蘇淑蓉介紹，陳麗玲擁有德州大學奧斯汀分校的博士學位，是教育傳媒終身教授，她相信教育是傳媒事業，應盡快讓華文老師擁抱最新科技，運用在教學中。

陳麗玲表示，2023年開啟了AI時代，從年初ChatGPT名聲大噪，短短兩、三個月內，AI工具發展迅速，幾乎每天都有新工具發表。然而工具有成千上萬，作為使用者能夠成功駕馭兩種或三種，便可以得心應手地處理工作上的事務。

陳麗玲指出，ChatGPT的優點包括：有記憶、有邏輯，精通95種語言，是老師的好幫手；不過它的回答是基於2021年9月前的資料，有時會提供錯誤答案，而且每次回答只有500字。

陳麗玲表示，在文化教育方面，ChatGPT可以查詢文化歷史、故事、習俗，還可以寫故事、詩詞和歌謠，甚至謎語。教師可以用它寫教案、製作簡報、出考題、評估學習。她以端午節為例展示了這些應用，並預告下一次講座將會演示如何請ChatGPT提供課堂遊戲點子、文化手工作品的想法和製作方法。

當日講座吸引了300餘人，主要是灣區和美國其他地方的華文教師，也有不少與會者來自台灣。

「有蓉乃大」成立於2020年，不定時舉行線上講座，與灣區華人討論華人社群關注的話題；或邀請業界資深人士與社群分享其專業領域。涵蓋內容包括醫療、教育、電影、藝文及身心健康等類型。

「有蓉乃大」創始人、主持人蘇淑蓉為加州註冊護理師。（受訪者提供）
「有蓉乃大」創始人、主持人蘇淑蓉為加州註冊護理師。（受訪者提供）

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