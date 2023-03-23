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馬漢首個預算案 聖荷西議會支持

記者葛歆睿／聖荷西報導
在市議會21日的會議上，馬漢和市議員們深入探討了他的預算提案。（記者葛歆睿／翻攝）
在市議會21日的會議上，馬漢和市議員們深入探討了他的預算提案。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）上任後的第一個預算提案得到了市議會的一致支持。不過，其中的部分內容也遭到質疑和批評。

在市議會21日的會議上，馬漢和市議員深入探討了他的3月預算（March Budget），其重點在於解決遊民問題、公共安全、美化城市、和經濟復甦。

在這份長達33頁的提案中，馬漢呼籲增加支出，為遊民建造500個臨時住所，額外雇用30名警察，投資技術以提高效率，並通過招聘激勵措施來填補城市各部門數百個職位空缺。隨著聯邦資金用完，他也計畫縮減疫情期間的項目，但具體細節尚未確定。

市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）、巴特拉（Arjun Batra）、戴維斯（Dev Davis）、托雷斯（Omar Torres）和段安（Bien Doan）呼籲馬漢將資金用於圖書館服務、課後學校、兒童保育計畫、以及擴大「希望項目（Project Hope）」，還希望警察局雇用性侵犯分析師和更多的交通執法人員。

奧爾蒂斯要求提供37萬5000元，加強聖市針對工資盜竊執法的試點計畫，繼續資助租客驅逐幫助中心、庇護所服務、以及各種文化中心。他的請求得到了數十名民眾的支持。

段安希望可以有資金分配給越南遺產花園（Vietnamese Heritage Garden），指出這是聖市30年前的承諾，但一直都沒有兌現。

市議員坎德拉斯 (Domingo Candelas) 要求為恢復和清理坎寧安湖（Lake Cunningham）和籌備中的可負擔住房項目提供資金，並投資於更多的青年項目。他認為預算信息過於側重公共安全，而防止年輕人犯罪入獄、流落街頭最有效的投資是娛樂項目。

市議員福利（Pam Foley）支持馬漢挽留市府員工。根據預算提案，市府不計畫裁員或臨時停職。為了幫助填補職位空缺並留住人才，馬漢提議取消城市工作人員晉升或聘用的大學學歷要求。福利指出，聖市市府員工非常少，需要盡可能留住現有員工，讓他們感受到尊重，給他們優渥的薪酬，並給他們晉升機會。福利還支持馬漢保護移動房屋，為消除交通事故死亡的Vision Zero提供更多資金。

馬漢預算提案中具有爭議的部分是設立「無露營地區」和使用E提案，禁止遊民在不安全或重要的商業區露營。如果實施，聖市警察局專家小組將負責執法。

2020年聖市選民投票通過了E提案，徵收房產轉讓税支持可負擔住房。馬漢提議使用這些資金建設心理健康機構，遭到民眾和市議員柯恩（David Cohen）等的反對。許多居民表示，這是對E提案資金的濫用，並批評市長的心理健康機構是「監獄」，強調要將遊民、貧困和殘疾合法化。

馬漢的預算提案得到市議會的批准只是第一步。接下來，城市經理將在5月完成詳細的運營預算，市議會在6月進行投票，並從7月1日開始執行。

聖荷西市市長馬漢上任後的第一個預算提案得到了市議會的一致支持。（記者葛歆睿╱翻攝...
聖荷西市市長馬漢上任後的第一個預算提案得到了市議會的一致支持。（記者葛歆睿╱翻攝）

預算 遊民 警察

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