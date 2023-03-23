馬漢首個預算案 聖荷西議會支持

在市議會21日的會議上，馬漢和市議員們深入探討了他的預算提案。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）上任後的第一個預算 提案得到了市議會的一致支持。不過，其中的部分內容也遭到質疑和批評。

在市議會21日的會議上，馬漢和市議員深入探討了他的3月預算（March Budget），其重點在於解決遊民 問題、公共安全、美化城市、和經濟復甦。

在這份長達33頁的提案中，馬漢呼籲增加支出，為遊民建造500個臨時住所，額外雇用30名警察 ，投資技術以提高效率，並通過招聘激勵措施來填補城市各部門數百個職位空缺。隨著聯邦資金用完，他也計畫縮減疫情期間的項目，但具體細節尚未確定。

市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）、巴特拉（Arjun Batra）、戴維斯（Dev Davis）、托雷斯（Omar Torres）和段安（Bien Doan）呼籲馬漢將資金用於圖書館服務、課後學校、兒童保育計畫、以及擴大「希望項目（Project Hope）」，還希望警察局雇用性侵犯分析師和更多的交通執法人員。

奧爾蒂斯要求提供37萬5000元，加強聖市針對工資盜竊執法的試點計畫，繼續資助租客驅逐幫助中心、庇護所服務、以及各種文化中心。他的請求得到了數十名民眾的支持。

段安希望可以有資金分配給越南遺產花園（Vietnamese Heritage Garden），指出這是聖市30年前的承諾，但一直都沒有兌現。

市議員坎德拉斯 (Domingo Candelas) 要求為恢復和清理坎寧安湖（Lake Cunningham）和籌備中的可負擔住房項目提供資金，並投資於更多的青年項目。他認為預算信息過於側重公共安全，而防止年輕人犯罪入獄、流落街頭最有效的投資是娛樂項目。

市議員福利（Pam Foley）支持馬漢挽留市府員工。根據預算提案，市府不計畫裁員或臨時停職。為了幫助填補職位空缺並留住人才，馬漢提議取消城市工作人員晉升或聘用的大學學歷要求。福利指出，聖市市府員工非常少，需要盡可能留住現有員工，讓他們感受到尊重，給他們優渥的薪酬，並給他們晉升機會。福利還支持馬漢保護移動房屋，為消除交通事故死亡的Vision Zero提供更多資金。

馬漢預算提案中具有爭議的部分是設立「無露營地區」和使用E提案，禁止遊民在不安全或重要的商業區露營。如果實施，聖市警察局專家小組將負責執法。

2020年聖市選民投票通過了E提案，徵收房產轉讓税支持可負擔住房。馬漢提議使用這些資金建設心理健康機構，遭到民眾和市議員柯恩（David Cohen）等的反對。許多居民表示，這是對E提案資金的濫用，並批評市長的心理健康機構是「監獄」，強調要將遊民、貧困和殘疾合法化。