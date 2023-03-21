可負擔房2500萬經費 聖荷西議會通過

聖荷西向可負擔住房非營利組織提供2135萬的貸款，用於797 S. Almaden Ave建造一個擁有99個單元的可負擔住房公寓。（記者葛歆睿／攝影）

聖市議會日前全票通過，向可負擔住房非營利組織Resources for Community Development提供2135萬元的貸款 ，用於在南Almaden大道797號（797 S. Almaden Ave）建造一個擁有99個單元的可負擔住房公寓。議會還批准花費約360萬元，從Resources for Community Development購買該土地並回租給他們。

據市政府工作人員報告，該項目將保留25套公寓，作為永久性支持性住房，安置長期遊民 。其中15套公寓將提供給需要心理健康服務的人及其家人。

該項目將包括30套單間公寓、24套一居室公寓、24套兩居室公寓和20套三居室公寓，以及一套兩居室經理公寓。

其中大約一半公寓價格，是年收入在地區中位數30%（3萬5000）或以下的人能夠負擔得起的。大約40%的公寓將面向收入不超過地區中位數50%（5萬9000元）的人群。另外提供九套公寓給收入不超過地區中位數60%（7萬1000元）的人。聖他克拉拉縣一個四口之家的年收入中位數約為17萬元。

聖市住房部助理總監范德維恩（Rachel VanderVeen）表示，如果一個年收入約為3萬5000元的人，住在該項目內的其中一套單間公寓，每月需要支付約880元的租金。在市場上一套類似的公寓可能會以兩倍以上的價格出租。

范德維恩指出，面向普通市場的開發商無法在聖市提供這樣價位的公寓，如果想解決遊民危機，必須為極低收入家庭建造住房。

該項目估計耗資約1.1億元，相當於每套公寓約110萬元，包括所有公共區域，如92個停車位、室內儲藏室和6000多平方英尺的開放空間。城市的承諾是將幫助Resources for Community Development申請其他資金，包括來自加州的兩個不同住房補助金約2600萬元、來自聖縣的400萬元、以及來自私募股權投資者和銀行的貸款。

聖市通過貸款和土地購買為該項目提供了每套公寓約25萬元的支持。市府官員表示，這筆2135萬元的建設貸款將在55年的租賃期內連同利息每年償還給該市。

但是，自一年多前首次向市府申請資金以來，該項目的成本飆升了30%以上。市政府工作人員指出，聖荷西 可負擔住房項目面臨著與其他開發項目類似的壓力，勞動力和材料成本迅速增加，利率上升導致融資成本增加了數百萬元。

范德維恩表示，聖荷西市正計畫研究如何通過模塊化或預製建築技術，以及新的融資策略與合併資金申請，在未來三年內將聖荷西可負擔住房項目的成本降低15%。