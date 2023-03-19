「中國好聲音」唱響美國 舊金山海選開跑

2023「中國好聲音」執行主席張國齡表示，希望通過「中國好聲音」美國站賽事，帶動華人參與文藝活動的積極性，讓華人的歌聲唱響美國。（記者葛歆睿／攝影）

2023「中國好聲音」（Sing China）舊金山 賽區18日在佛利蒙印象文化藝術中心召開記者會，並舉行了第一場、第二場見面會海選。主辦方表示，舊金山賽區將會連續四周每周六海選，鼓勵民眾踴躍報名，爭取回中國參加總決賽的機會。

浙江衛視歌唱選秀節目「中國好聲音」，以音樂追夢為理念，用最親民的方式為草根音樂愛好者搭建圓夢舞台，助力音樂逐夢者走上職業道路。

今年是「中國好聲音」首次來美選拔學員，由北京 鑫寶佳文化傳媒有限公司獨家承辦。據「中國好聲音」執行主席張國齡介紹，美國站的賽事安排包括：七個城市舉行若干場見面會與海選、復賽、半決賽、及地區總決賽。優勝者今年6月赴拉斯維加斯參加全美總決賽，最後的前三名有機會前往中國參加浙江衛視全國總決賽。

張國齡稱，希望通過「中國好聲音」美國站賽事，帶動華人 參與文藝活動的積極性，讓華人的歌聲唱響美國。

雖然疫情趨緩，但中美兩國關係依舊緊張。張國齡承認，在這樣的背景下舉行賽事「阻力大於助力」。但她相信，音樂沒有國界，可以讓人們走到一起，有助於中美民間交流。她表示，「中國好聲音」歡迎各年齡、各種族、各語言的學員。

作為專業音樂節目，「中國好聲音」選拔向來由專業一流的明星導師把關。舊金山賽區也請來資深音樂人組成評委團隊，包括曾任教於南京藝術學院音樂系、78歲高齡依然活躍在聲樂及教學舞台上的劉欣；台灣著名流行音樂歌手及演唱指導邵孔川；曾任教於廣州星海音樂學院、為眾多流行樂壇歌手做過製作人及編曲的著名音樂人於維東；香港流行音樂歌手、詞曲創作人及網絡歌手江安娜；華語樂壇實力派女歌手、各大音樂平台認證音樂人蕭莉；以及當日沒能到場的著名歌手李宗憲、黨偉光、劉麗、何曉明。