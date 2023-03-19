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「中國好聲音」唱響美國 舊金山海選開跑

記者葛歆睿／佛利蒙報導
2023「中國好聲音」執行主席張國齡表示，希望通過「中國好聲音」美國站賽事，帶動華人參與文藝活動的積極性，讓華人的歌聲唱響美國。（記者葛歆睿／攝影）
2023「中國好聲音」執行主席張國齡表示，希望通過「中國好聲音」美國站賽事，帶動華人參與文藝活動的積極性，讓華人的歌聲唱響美國。（記者葛歆睿／攝影）

2023「中國好聲音」（Sing China）舊金山賽區18日在佛利蒙印象文化藝術中心召開記者會，並舉行了第一場、第二場見面會海選。主辦方表示，舊金山賽區將會連續四周每周六海選，鼓勵民眾踴躍報名，爭取回中國參加總決賽的機會。

浙江衛視歌唱選秀節目「中國好聲音」，以音樂追夢為理念，用最親民的方式為草根音樂愛好者搭建圓夢舞台，助力音樂逐夢者走上職業道路。

今年是「中國好聲音」首次來美選拔學員，由北京鑫寶佳文化傳媒有限公司獨家承辦。據「中國好聲音」執行主席張國齡介紹，美國站的賽事安排包括：七個城市舉行若干場見面會與海選、復賽、半決賽、及地區總決賽。優勝者今年6月赴拉斯維加斯參加全美總決賽，最後的前三名有機會前往中國參加浙江衛視全國總決賽。

張國齡稱，希望通過「中國好聲音」美國站賽事，帶動華人參與文藝活動的積極性，讓華人的歌聲唱響美國。

雖然疫情趨緩，但中美兩國關係依舊緊張。張國齡承認，在這樣的背景下舉行賽事「阻力大於助力」。但她相信，音樂沒有國界，可以讓人們走到一起，有助於中美民間交流。她表示，「中國好聲音」歡迎各年齡、各種族、各語言的學員。

作為專業音樂節目，「中國好聲音」選拔向來由專業一流的明星導師把關。舊金山賽區也請來資深音樂人組成評委團隊，包括曾任教於南京藝術學院音樂系、78歲高齡依然活躍在聲樂及教學舞台上的劉欣；台灣著名流行音樂歌手及演唱指導邵孔川；曾任教於廣州星海音樂學院、為眾多流行樂壇歌手做過製作人及編曲的著名音樂人於維東；香港流行音樂歌手、詞曲創作人及網絡歌手江安娜；華語樂壇實力派女歌手、各大音樂平台認證音樂人蕭莉；以及當日沒能到場的著名歌手李宗憲、黨偉光、劉麗、何曉明。

舊金山賽區主辦單位代表、美國華人票房文化傳播公司總裁及印象文化藝術中心創始人戴錡表示，「中國好聲音」是中國知名的歌唱節目品牌，造就了很多明星。他鼓勵夢想走上星途的歌唱愛好者都來參加，舊金山人才濟濟，希望能出一個全美總冠軍。

2023「中國好聲音」（Sing China）舊金山賽區18日在南灣佛利蒙印象文...
2023「中國好聲音」（Sing China）舊金山賽區18日在南灣佛利蒙印象文化藝術中心召開記者會，並舉行了第一場、第二場見面會海選。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山 華人 北京

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