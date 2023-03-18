聖荷西市長馬漢年度預算提案 延續「回歸基本」

聖荷西市長馬漢召開記者會，概述他上任以來的首個「三月預算」提案，重點解決城市面臨的首要問題：公共安全、安置遊民、和城市清潔。（記者葛歆睿╱攝影）

聖荷西市市長馬漢 (Matt Mahan)上任兩個半月後，公布他的第一份年度預算 提案，計畫重點解決城市面臨的首要問題：公共安全、安置遊民 、和城市清潔。聖市市議會將於21日討論該提案並提出意見。市經理將在此基礎上為7月開始的下一個財政年度制定預算。

聖市在即將到來的財年估計有3000萬元的盈餘。不過根據市經理辦公室的分析，在不久的將來，盈餘可能會大幅放緩。原因包括持續的通脹威脅、美國救援計畫法案（ARPA）等聯邦撥款的結束、以及科技行業裁員潮和最近矽谷銀行倒閉所引發的恐慌與危機。

馬漢在日前的記者會上強調，在充滿挑戰的時期，應該關注經濟現狀，而非政治目標，並且要以人優先。因此他的「三月預算（March Budget）」提案，在主題上延續了他在就職典禮上所提出的「回歸基本（Back to Basics）」。

馬漢說：「讓我們的城市安全、乾淨，在安置遊民方面取得進展，使經濟運轉起來，創造更多的中產階級就業機會。」

首先在公共安全方面，馬漢計畫招聘更多警察 。他指出聖市警力嚴重不足：「我們北面的鄰居舊金山市比我們人口少15%，但警察數量是我們的兩倍」。他希望從目前招聘15人，增加到招聘30人，以實現縮短出警時間、提高案件調查和跟進能力。

馬漢也提到。由於全國範圍內的警察招聘危機，聖市不得不在外展和保留計畫上花費更多，並提出要加強招聘激勵，如提供推薦獎勵、一次性搬遷津貼等。

為了解決最讓聖市居民擔憂的遊民問題，馬漢預算提案中提出在今年年底之前為1000名遊民提供臨時住房，並表示「需要利用任何可以使用的工具，從臨時房屋、附屬住宅單元（Accessory Dwelling Units，ADU）、微型房屋、到過渡性庇護所。」

馬漢的預算提案也將城市清潔列為重點，因為「每一個人都值得住在一個乾淨的街區。」

馬漢表示將擴大有效的項目，例如Cash for Trash、San Jose Bridge，並投資項目來培訓居民和小企業主保持、維護自己社區的乾淨整潔。

馬漢相信解決以上挑戰將為聖市解鎖更多的可能性，「我們應該用有限的公共資金解最近本的問題，提供我們城市需要的東西，讓經濟能夠發展，我們才能負擔得起想要的東西。」

聖市議會將在21日的會議上討論馬漢的預算提案，並提出修改。與此同時，聖市市議員將向市長提交各自地區30萬元的預算提案。市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）將在5月完成詳細的預算計畫，並由市議會在6月對最終預算進行投票。最終預算將於7月1日開始。