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法鼓山「清明報恩佛二」 4月1日登場

舊金山訊
法鼓山舊金山道場將於4月1日至4月2日兩天舉行「清明報恩佛二」，敬邀大眾一同護持參與。（法鼓山舊金山道場提供）
法鼓山舊金山道場將於4月1日至4月2日兩天舉行「清明報恩佛二」，敬邀大眾一同護持參與。（法鼓山舊金山道場提供）

清明時節，緬懷先祖，感念親恩。法鼓山舊金山道場將於4月1日至4月2日兩天舉行「清明報恩佛二」，敬邀大眾一同護持參與，以清淨的身心精進念佛，為已過往的先人與現世親友祈福，更迴向一切眾生。

念佛，是佛教重要的修行法門之一，法鼓山創辦人聖嚴法師曾表示：「報什麼恩？報所有一切恩，主要是親恩。以何相報？以超度來報恩，超度誰呢？超度亡靈，也超度自己。實則是由於超度自己的念佛功德，使得已故的親友先亡，也獲得超度。不僅超度了自己，超度了亡靈，其實由於諸位的修行，改善了你的身口意三業的行為，回家之後，或在工作場所，也會以智慧及慈悲影響與你們相關的每一個人，所以也連帶著超度了日常生活中的親友及同事們，真是功德無量。」

活動並設有「平安祝福」與「追思祝禱」雲端牌位，即日起可至道場網站登記及報名參加。

時間：4月1日（周六）和4月2日（周日）上午9時至下午9時。地點：法鼓山舊金山道場地址：255 H Street, Fremont, CA 94536。詳細活動訊息請參閱 https://www.ddmbasf.org/zh-hant 或來電詢問（510）246-8264，電郵：in[email protected]

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