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聖荷西外籍員工 控餐廳老闆霸凌「不服從就驅逐出境」

聖荷西訊
穆罕穆德在該餐廳工作了三年半。（取自谷歌街景）
穆罕穆德在該餐廳工作了三年半。（取自谷歌街景）

一名聖荷西餐廳服務員發起訴訟，指控他的前老闆強迫他在自己一居室的小公寓內安置另外兩名同事。老闆威脅稱，如果不服從命令，他將被驅逐出境，並揚言「摧毀他的家庭」。

穆罕穆德（Afwan Mohammed）表示，老闆的行為讓他患上了嚴重的抑郁症和焦慮症。他在醫院接受了一周的藥物治療，並至今還在服用抗抑鬱藥物。

「我的生活沒有任何希望。」穆罕穆德表示，在Karimi餐廳工作時，他還同時兼顧在迪安薩社區學院（De Anza College ）的商業課程，以及在一家銀行的全職工作。老闆霸凌的行為讓他掛了兩門課。「我根本無法專注學習。」

他立即辭去了服務員的工作，並搬出了公寓。他是租約持有人，另外兩名員工仍住在他的公寓中，並隨時有可能因毀壞公物，讓他陷入更大的麻煩。

穆罕穆德2018年從印度來到美國後不久，就開始在聖荷西市中心的Karimi餐廳工作，每天工作12小時。根據訴訟，他是一名18歲持有學生簽證的學生，在工作的三年半時間裡，老闆至少少付他8萬元薪酬。

訴訟表示，即便他領取最低工資，他也至少得到2.8萬元的補償，如果算上加班費，他要求10.4萬元的未付工資、補償金和利息。

訴訟還包括，老闆強迫穆罕穆德開車接送室友上下班，並謊報老闆妻子在餐廳工作以騙取失業福利。

Karimi餐廳老闆賽意德（Rifakat Saiyed）在一份法庭文件中否認了穆罕穆德的指控，表示他像親兒子一樣照顧他，他認為穆罕穆德的指控是令人震驚和心碎的。

訴訟中稱，賽意德給予穆罕穆德現金，以支付兩名工人的租金，但未包含水電費，並拒絕付給穆罕穆德工資，導致其無法支付學費。

訴訟中還提到，賽意德在此前兩人見面時發出了各種的威脅，包括如果穆罕穆德不聽話，就將他驅逐出境。當穆罕穆德表示，不願再繼續承擔水電費時，賽意德變得憤怒，要求他在30天內離開美國，否則會為他製造一個「地獄」，摧毀他和他的家庭。

目前，穆罕穆德的公寓至少住著三名Karimi餐廳的雇員。這三人私自在其中一個臥室安裝了門鎖，這違反了租約，房東威脅驅離他們。穆罕穆德表示，如果房東通過驅逐程序，即便這些人離開他的公寓，他也將有被驅逐的記錄，而很難再找到下一個住處。

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