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解決街道安全清潔問題 舊金山市議員陳詩敏倡撥7000萬

記者李怡／舊金山報導
市預算委員會主席陳詩敏提案為舊金山撥款7000萬元，以解決街道安全和清潔問題。（記者李怡／攝影）
市預算委員會主席陳詩敏提案為舊金山撥款7000萬元，以解決街道安全和清潔問題。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會預算委員會主席、第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）日昨提議立法「撥款7000萬元為舊金山提供更安全清潔的街道」；方案包括為社區大使提供的1940萬元資金、為舊金山公共工程(SFPW)提供2500萬元，以及為舊金山警察局(SFPD)加班預算提供2530萬元資金。

陳詩敏16日表示，作為預算主席，她的工作是監督和問責城市支出。當天批准的一系列預算，是為推動實現「建造更安全清潔的舊金山」的目標，希望市長和各部門，在合理使用資金的情況下達成目標。

陳詩敏建議，要求舊金山警察局、公共工程部和應急管理部每兩周報告一次加班支出、人員配置進度，以及全市巡邏大使的精簡和部署情況。

市議會議長佩斯金(Aaron Peskin)表示，乾淨的公共衛生環境是居民、商家和遊客期望和應得的基本服務，並感謝預算案主席陳詩敏和預算委員會成員支持這項「讓舊金山變得更清潔安全的預算。」

由市議會預算委員會主席陳詩敏、副主席孟達文（Rafael Mandleman）、市議員安世輝（Ahsha Safai）、盧凱莉（Hillary Ronen）和華頌善（Shamann Walton）組成的預算和撥款委員會，一起聽證了預算提案，並投票決定將整個方案提交給全體市議會。

應市長辦公室的要求，陳詩敏同意街道安全大使的合同延長至10月15日，也修改舊金山警察局的補充撥款，以結合市府基金儲備金和部門儲備金為警察加班提預算提供資金。

這一系列預算將在21日全體市議會會上進行聽證，需要八位市議員的贊成票才能通過。

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