地產投資人：未來禁用天然氣系統 老屋將花不小開支更換

灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

灣區 空氣品質管理區（Bay Area Air Quality Management District）通過新規定，空氣品質管理局以天然氣 會造成環境污染等問題，決定未來逐步淘汰並禁止銷售靠天然氣發熱的暖氣系統與熱水器；也就是幾年後市面上將只能買到電力的暖氣系統與電熱水器。不止新建房必須安裝電力系統的暖氣與熱水器，舊房在更換暖氣與熱水器時，也只能選擇電力系統。

這次灣區空氣品質管理區的新決議，也很可能是目前美國最嚴格的規範。要求全面替換成電系統，而且不僅是新建的房屋，現有房屋的天然氣熱水器與天然氣暖氣系統在壞掉準備更換時，都會被迫換成電力的系統。

全面禁用天然氣的結果，幾乎直接影響灣區九個縣的每一個家庭。現在許多的家庭中，暖氣系統與熱水器還是天然氣的系統。

「這個新規定影響很大。」地產投資 人、有多間房產的Arthur Huang指出，灣區多是老屋、而老屋一般都是沿用過往的天然氣系統作為燒熱水與暖氣的用途，未來天然氣的系統禁用後，恐怕要花不小的開支更換。視每個屋子的管線而定，有的還要升級電盤以應付更多的電力需求，有些頭痛。

他表示，電力確實可能更為節能環保，也不會有燃燒不完全一氧化碳的問題。不過，壞處是這樣等於全屋非常依賴電力，「在停電時不止沒有燈光，會連暖氣與熱水都沒有」。另一方面，如果先前已經有裝太陽能板，原先計算產生的電力可能也因為增加了暖氣與電熱水爐等耗電量更大的設備，必須重新估算所需要的太陽板數量。

灣區空氣品質管理區執行長法恩（Philip Fine）在聲明中表示，灣區180萬台熱水器和暖氣嚴重影響了空氣質量，導致每年增加數十人過早死亡，以及其他健康的影響，特別在少數族裔社區更為明顯。

根據灣區空氣品質管理區計畫的時程表，2027年起灣區只能銷售或安裝零排放熱水器。該規則也將適用於2029年的暖氣系統與2031年的大型商用熱水器。