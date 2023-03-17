全美最嚴…灣區未來8年內禁天然氣熱水器、暖爐

灣區監管機構投票通過，未來八年將逐步停止銷售與安裝天然氣暖爐與熱水器，更換為電力驅動暖爐與熱水器。(Getty Images)

灣區 居民家中天然氣 熱水器若於2027年之後損壞無法再使用，將需安裝電力熱水器裝置取代。灣區監管機構15日投票通過，未來八年將逐步停止銷售與安裝天然氣暖爐與熱水器。

「灣區空氣質量管理局」(Bay Area Air District Management Quality District)通過新規，目標減少嚴重家電違規者造成的空氣汙染，針對主要汙染物是氮氧化物(NOx)，其會導致酸雨及煙霧，並增加氣喘與其他呼吸統疾病風險。

若家中天然氣電器損壞，民眾可進行修理，但當現有天然氣暖爐或熱水器已不敷使用並需更換時，這些規定就會生效。新建築法規還需配備零氮氧化物的電暖爐與熱水器。

灣區居民家中天然氣熱水器若於2027年之後損壞無法再使用，將需安裝電力熱水器裝置取代。(Getty Images)

規定針對的是天然氣暖爐與熱水器，其占灣區180萬戶家庭排放氮氧化物的90%。當局要求在灣區銷售與安裝零氮氧化物機型，本質上是將天然氣熱水器轉換為電熱水器、天然氣暖爐轉換為電暖爐。新規不適用天然氣灶爐(gas stoves)，也不適用於天然氣驅動烘乾機、大於200萬熱能單位(BTU/小時)的熱水器、使用丙烷(propane)或其他非天然氣燃料驅動電器，以及移動式家用爐。

規則定於時至2027年，需要使用小於7萬5000熱能單位(BTU/小時)的熱水器零氮氧化物機型；2029年需要零氮氧化機型暖爐；2031年需要大於7萬5000熱能單位與小於200萬熱能單位的熱水器零氮氧化物機型。但是，若實施符合這些電器的負擔太重，當局可推遲執行日期。空氣質量管理局預估，灣區180萬戶家庭在近25年內，不會完全轉換成所需機型。

灣區空氣質量管理局監管範圍包括阿拉米達、康曲柯士達、馬連縣、納帕、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉、蘇拉諾西南區、蘇諾瑪南區。灣區約有三分之二家庭使用天然氣電器。

新規主要目標是改善室外空氣質量，因為以天然氣為動力的加熱器與熔爐，會向室外排放汙染物。零氮氧化物設備不僅可減少氮氧化物，還可減少顆粒物2.5(PM2.5)，這是一種小到可滲入肺部甚至血液的微小汙染物。

根據當局估算設備成本，零氮氧化物暖爐(將替代天然氣熱水器)為8030元；零氮氧化物熱水器為2820元。安裝可能還需要升級家用配電盤，估計零氮氧化物暖爐成本為2630元、零氮氧化熱水器成本為960元。

國會去年夏天通過「降低通膨法案」包括家庭能源效率與電氣化項目、提供88億元退款金額(rebates)，其中有超過5.82億元撥款給加州 。加州能源委員會表示，這些款項將於2024年向公眾發放，其中包括8000元的暖爐退款、1750元熱水器退款、4000元的電力系統升級退款。目前可用於暖爐與電熱水器的退款，稅收抵免約為成本費用30%、最高可達2000元。