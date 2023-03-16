報復同事 史丹福員工謊稱被強暴 遭控偽證重罪

格麗斯編造的故事引發了大批學生的抗議，和對校園安全的擔憂。（翻攝自史丹福校園報）

一名25歲史丹福大學 員工謊稱去年在校內被強暴兩次，聖他克拉拉縣地檢處15日宣布以偽證重罪起訴該員工。

格麗斯（Jennifer Gries）在大學住房服務部工作，曾在去年8月向聖他克拉拉縣性侵 鑒定法醫報告，她在校園的車庫內被一名非裔 男子襲擊。兩個月後，格麗斯再次報告在校內被男子襲擊。根據警方的調查後發現，格麗斯只因對一同事不滿，而編造了自己被襲擊的故事，以尋求報復。襲擊事件曾引發學生對校園安全的不安。

格麗斯聲稱自己被性侵，並兩次申請了加州犯罪受害者委員會（CalVCB）補助。她於15日上午被捕，並會在晚些時候接受傳訊，如果被定罪，她將在監獄服刑。

地檢長羅森（Jeff Rosen）指出，這是一種罕見的、具有破壞性的犯罪。「我們同情那些被誣陷的人，感謝在上課路上互相照顧的同學，並永遠對真正的性侵犯受害者打開心扉。」羅森說。

去年8月9日，格麗斯前往聖縣山谷醫療中心接受了性侵鑑定法醫的檢查，表示不想報案。隨後她被告知，作為執法部門的法定報告人，法醫必須進行上報，隨後格麗斯簽署了同意書。格麗斯告訴法醫，她在史丹福大學Munger宿舍樓停車場的洗手間裡，被一名身分不明的襲擊者性侵了，她形容襲擊者是一名20歲左右的非裔男子。她當時準備去取車，襲擊者此時接近她，並威脅她不許大聲吼叫，隨後對她實施性侵犯。

10月7日，格麗斯在史丹福醫院再次要求進行性侵檢查。她告訴護士，在她吃完午飯回到辦公室路上，一名身分不明的男子抓住了她的胳膊，把她帶到了地下室中的一個儲物室內性侵。在描述襲擊者樣貌時，格麗斯給出了相同的答案。

鑒於性犯罪者對公共安全威脅極高，格麗斯報告的兩起案件都被當做優先緊急案件處理，然而法醫得出的結果與格麗斯描述的故事卻不同。

與此同時，數百名學生舉著「史丹福大學保護性侵犯」的標語牌，在校園裡遊行，學生普遍對於校園安全表示擔憂。

考慮到潛在風險，史丹福大學公共安全部繼續對性侵案進行調查。調查顯示，格麗斯曾對一名與性侵者體格相似的男同事提出過性騷擾投訴。一位格麗斯的朋友還指出，格麗斯曾在私下表示，她與該男性同事（本案真正的受害者）其實是男女朋友關係，並說出了他的名字，所有故事都是她一手捏造的。

格麗斯還聲稱，性侵導致她懷上了一對雙胞胎，但她遭受了流產。實驗室結果卻顯示，她並沒有懷孕。