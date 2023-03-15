過去5個月企業裁員潮 約10萬人失業

臉書母公司Meta 14日再宣布裁員1萬人。（美聯社）

由於在新冠疫情期間過度招聘，科技業過去幾個月裡的裁員 行動愈演愈烈，就業市場現在面臨嚴重萎縮。

根據Layoffs.FYI的數據，自去年10月以來，全球已有超過22萬人被解雇，讓包括移民勞工在內的民眾陷入困境，灣區 尤其嚴重，因為Meta、Google、推特和灣區其他科技公司已迫使約10萬人失業。

以下列出過去五個月影響大量灣區勞工的主要科技企業大規模裁員行動，但不包括對灣區影響不大的其他科技企業裁員行動，例如亞馬遜、微軟和戴爾（Dell）：

3月14日：Meta

Meta 3月14日宣布再裁員1萬人。自去年11月以來，Meta已裁員2萬1000人，是疫情期間裁員人數最多的科技公司，超過亞馬遜的1萬8000人。

3月13日：Twilio

雲端通訊公司Twilio宣布計畫將裁去17%的員工，根據去年9月的數據，Twilio當時擁有9000名員工，因此裁員人數可能約1500人。

2月7日：Zoom

聖荷西視訊會議軟體公司Zoom宣布裁員1300人，占員工總人數15%。與其他科技公司不同，執行長袁征（Eric Yuan）表示，除了裁員，他和公司管理人員會調降他們這個會計年度的薪資。

1月31日：PayPal

聖荷西數位付款公司PayPal宣布裁員2000人，約占員工總人數的7%。執行長舒爾曼（Dan Schulman）承諾，會提供被解雇者慷慨的離職金和其他福利。

1月20日：Google、Alphabet

Google執行長皮采（Sundar Pichai）表示，將在全球裁員1萬2000人，約占員工總人數6%。根據Google在加州提出的裁員計畫，加州受影響的員工約1845人，其中1608人在灣區，1436人集中在山景城總部。其他受影響的辦公室還包括YouTube總部、巴洛阿圖、洛杉磯和爾灣辦公室。

1月10日：Coinbase

加密貨幣交易商Coinbase宣布二度裁員，將裁去約950名員工，占員工總人數20%。Coinbase上一次裁員是在去年6月，有1100名員工被解雇。Coinbase前總部位於舊金山 ，現在改為全面遠距工作。

1月4日：Salesforce

擁有近8萬名員工的舊金山最大私人雇主Salesforce宣布裁員10%，舊金山總部受影響的員工約800人。

11月30日：Kraken

總部位於舊金山的Kraken是全球最大加密貨幣交易所之一，去年11月30日宣布裁員1100人，占員工總人數的30%。執行長鮑爾（Jesse Powell）稱，裁員是「為了適應當前的市場狀況」。

11月30日：DoorDash

儘管聲稱「公司業務依然強勁並持續成長」，送貨公司DoorDash執行長徐迅（Tony Xu）仍宣布裁員1250人，其中311人在舊金山。

11月22日：惠普

總部位於巴洛阿圖的惠普告訴投資人，他們計畫在未來兩年內在全球裁員4000到6000人。根據惠普提供給投資人的資訊，惠普在全球擁有約5萬1000名員工。

11月17日：思科

科技基礎設施巨頭思科（Cisco）宣布裁員5%，約4000多人。不過，總部位於聖荷西的思科表示，他們會繼續在業務成長的領域招聘新員工，預計在今年7月會計年度結束時，員工總人數會回升到和去年相同，約8萬3300人。

11月9日：Meta

這是Meta首次大規模裁員，受影響的員工約1萬1000人，包括灣區2564人。

11月4日：推特

自馬斯克（Elon Musk）去年10月接掌推特以來，推特已多次宣布裁員，公司近三分之二的員工被解雇，包括舊金山784名員工和聖荷西106名員工。

11月3日：Stripe

網路付款服務公司Stripe是美國市值第二高的私人初創企業，總部位於舊金山。執行長柯利森（Patrick Collison）去年11月宣布裁員14%，約1000多名員工。