灣區捷運出現財務危機 最壞情況恐裁員、減班甚至周末停駛

由於客流量反彈乏力，灣區捷運面臨「財政懸崖」。（Getty Images）

提到財務獨立性，美國沒有一家大型交通機構做得比灣區捷運 （BART）更好。自半個世紀前啟用以來，乘客購票費一直是灣區捷運的主要收入。2019年，除了加州火車（Caltrain）以外，美國沒有其他鐵路機構的購票收入在營運費中所占比例（farebox recovery ratio）高於灣區捷運。

即使在經濟衰退時期，總是擁擠的列車讓灣區捷運得以維持運轉，並不斷擴展，使其成為交通界財務能自給自足的代表。

然而，曾經讓灣區捷運引以為傲的商業模式，現在卻造成它面臨「財政懸崖」（fiscal cliff）。

灣區捷運是灣區公共交通網路的結締組織，但在爆發新冠疫情 、遠距工作模式普及後，客流量比起2019年大跌60%，恢復程度是美國主要交通機構中最乏力的。由於預測疫前客流量在未來十年內不太可能恢復，使灣區捷運的命運岌岌可危。

由於客流量反彈乏力，灣區捷運面臨「財政懸崖」。（Getty Images）

最壞的情況是，灣區捷運可能大舉裁員、周末停駛、關閉兩條路線和九個車站，並將列車運行頻率降為每小時一班。官員表示，這些大幅削減的措施可能最終導致灣區捷運停止營運。

灣區捷運的客流量在2020年4月疫情最嚴重的時候降到歷史最低點，聯邦政府前所未有提供補貼給全國各交通機構，幫助它們避免大規模削減服務。

在聯邦提供給灣區27家交通機構的紓困金45億元中，灣區捷運收到了約16億元，用來彌補購票收入的巨大損失，並恢復正常服務。但是，灣區捷運收到的紓困金即將於2025年1月用罄，比預期早了六個月。

早在疫情爆發前，官員就預測灣區捷運未來十年內會出現虧損。最新預測表示，到2025年，灣區捷運將出現1億4300萬元預算赤字，2026年赤字會增加到3億元，2028年會再增加至8億元，占目前營運預算的4成左右。

灣區其他交通機構，如Muni、Caltrain和Golden Gate Transit，也預測未來幾年內會出現巨額赤字，但不依賴購票收入的交通機構則不會面臨財政懸崖。

現在，灣區每個工作日有超過16萬人乘坐捷運，雖已是疫情爆發後最高，但仍只有2019年時的40%左右。

灣區捷運發言人特羅斯特（Alicia Trost）最近在灣區委員會（Bay Area Council）會議上說：「我們的服務完全取決於您的辦公室使用率。我不是在開玩笑，如果各位的員工不回到辦公室，我們將無法生存。」