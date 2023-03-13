僑界春茗會 總領事張建敏祝中美友好

張建敏（中）與舊金山灣區中國統一促進會理事長池洪湖（左四）、知名僑領方李邦琴（右四）、舊金山華裔退休法官鄧孟詩（右三）等多位僑領舉杯共祝，希望大家共同推進中美交流合作，促進中美民心相通。（記者張曼琳╱攝影）

中國駐舊金山 總領館舉行僑界春茗招待會，邀請灣區 僑界人士一同品茶，慶祝今年的新起點，盼望在新的一年中加強與灣區華僑間的合作。總領事張建敏在場致詞，以中國茶文化展現中華兒女同根同源。總領館邀請了來自北加州 蘇浙同鄉會、全美福建總商會、福建人在灣區在場提供茶品。

在11日春茗招待會開始前，現場演奏美中兩國國歌，在稍後的致詞中總領事張建敏表示，本次舉行的僑界春茗招待會，為駐舊金山總領館自疫情發生以來，舉辦的首個大型僑界活動。

總領事張建敏在場致詞，以中國茶文化展現中華兒女同根同源。（記者張曼琳/攝影）

張建敏說：「芳菲三月，春回大地，萬物復甦。我們很高興以茶會友，以茶論道，大家歡聚一堂，品清茶、敘友誼、匯鄉情，抒寫友誼篇章，共同展望祖國發展，祝福中美友好，憧憬美好明天。」

他代表總領館對各位僑領的到來表示歡迎，同時，張建敏也向廣大僑胞長期以來關心和支持祖（籍）國建設、中美關係發展並支持配合總領館工作，表示衷心感謝。

本次中國駐舊金山總領館舉行的僑界春茗招待會，為自疫情發生以來，總領館舉辦的首個大型僑界活動。（記者張曼琳╱攝影）

談及中美關係，張建敏表示，半個世紀以來，中美關係歷經風兩，取得歷史性成就，給兩國和兩國人民帶來實實在在的利益。

他還透露，自上任以來，他已經走訪領區中的很多地方，他發現美國人民和中國人民一樣，熱情、友善、淳樸，追求幸福美好的生活，廣大僑胞也告訴他，十分希望中美關係穩定發展。

張建敏認為，就同中國外長秦剛所講，「決定中美關係的，應該是兩國的共同利益、共同責任和兩國人民的友誼。」張建敏指出，面對當前中美關係當中的各種挑戰困難，「我們希望美方認真傾聽兩國人民的聲音和國際社會的呼聲，摒棄零和博弈的冷戰思維，以實際行動推動中美關係改善發展，做到相互尊重、和平共處、互利共贏，共同找一條有利於兩國又造福世界的正確相處之道。」

張建敏還說：「『茶』字拆開，就是人在草木間，體現人與自然的和諧。茶品種繁多，但中華兒女品的都是同根同源、同祖同宗的中華文化。」

他表示，「兩岸一家親，兩岸同胞血肉相連，我們將繼續促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進兩岸同胞福祉的制度政策，推動兩岸共同弘揚中華文化」。

張建敏強調，「台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，希望廣大僑胞與我們一道，堅決粉碎『台獨』分裂和倚美謀『獨』、『以台制華』圖謀，攜手廣大台灣僑胞，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創民族復興的美好未來」。