聖他克拉拉縣檢察長：南灣刑案積壓 比灣區他縣嚴重

聖縣檢察長羅森表示，近來發現，南灣刑事案件處理積壓問題，比灣區其他縣嚴重許多。(取自聖縣檢察長辦公室官方臉書)

聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)表示，近來舉行高階檢察官 會議時發現，南灣刑事案件處理積壓問題，比灣區 其他縣嚴重許多，聖縣司法系統對疫情 期間關閉與限制的恢復情況，比其他地區更緩慢。

羅森指出，他上周主持了來自灣區十多位檢察官的會議，對聖縣相對於其他地區的落後程度，有更深入了解。由於法院在疫情期間縮小業務範圍，停審除非絕對必要的案件，刑事案件處理積壓嚴重。他說，自己在審理謀殺案時(擔任檢察長之前)，告訴被害人家屬，案件審理過程將需要一至兩年時間，現在則須告知家屬，需要五年。

聖縣高等法院官員承認刑事案件積壓，但強調正在努力解決問題，包括法院在今年1月重組刑事部門，顯著減少積案。根據地檢長提供數據，1月份的非豁免審判積案為623件，截至3月份，積案已降至473件。

法院聲明表示，儘管法院面臨重大挑戰，但預期積案下降趨勢將持續。目前法庭法務人員短缺，受新冠疫情影響的法官、律師與當事人缺席的情況，仍持續發生。

縣公設辯護人歐尼爾(Molly O'Neal)認為，恢復法院秩序是法院與檢察官的責任。快速審判的法定截止日期，輕罪快速審理為30天；重罪期限則為60天。疫情初期，州司法委員會(Judicial Council)發布緊急措施，將快速審理期限延長30天，但是，緊急時期早已過去。歐尼爾表示，當局不應繼續引用新冠來解釋為何當事人的憲法權利沒有獲得尊重，快速審判權受到侵犯。

羅森指出，解決積案的同時，不應特赦罪犯。排除刑事司法系統的阻礙固然重要，但不能忘記「正義」；雖然可以對違法者同情、給予改過自新的機會，但赦免罪刑是對被害人和社區的侮辱與傷害，並可能導致更多犯罪。