前華裔市議員謝國翔離世 官員讚：創造歷史的政治先鋒

謝國翔為市議會中第三位亞裔，全市選舉中首位華裔市議員。（本報資料照片）

首位在舊金山 全市選舉中當選的前華裔 市議員謝國翔（Thomas Hsieh Sr）5日在舊金山加大醫院（UCSF）離世，享壽91歲。多位舊金山官員紛紛表示悼念，稱其為創造歷史的亞裔 政治先鋒。謝國翔作為第一代移民初到金山時只有400元現金和一個手提箱，在他之後幾十年的政治生涯中，活躍於多個國家和地方委員會中，貢獻無數。

謝國翔謝自1986年至1997年擔任舊金山市議員。他先是在1986年9月被范士丹（Feinstein）任命為舊金山市議員，成為舊金山第三位亞裔市議會成員，之後他成功贏得連任選舉，成為首位在舊金山全市選舉中當選的華裔市議員。

謝國翔謝自1986年至1997年擔任舊金山市議員。（取自李孟賢亞太裔民主俱樂部推特）

1976年，舊金山選民通過了將市議員選舉改為地區選舉制度，以提升市議會包容和多樣性。1977年11月，該市舉行首次市議員地區選舉。在該次的分區選舉中，誕生了首位華裔市議員劉貴明（Gordon J. Lau）、首位非裔女性市議員赫奇（Ella Hill Hutch）以及首位公開同性戀身分的市議員米爾克（Harvey Milk）。

但法院裁決認為，舊金山地區選舉措施違反了加州憲法，州憲法要求人口超過40萬的城市在全市範圍內進行市議員選舉。自1980年後，舊金山採用全市選舉至今。

州參議員威善高（Scott Wiener）在本周的州議會要求休會以致詞悼念謝國翔。威善高說：「今天，我懷著巨大的悲痛之情要求參議院休會，以紀念在周日安詳離世謝國翔，享壽91歲。」他表示，謝國翔為亞裔進入舊金山市議會鋪平了政治道路。謝國翔出生在北京，先和家人移民台灣，之後在1952年移民舊金山，並在舊金山市大（City College of San Francisco）讀書，之後在柏克萊加大（UC Berkeley）獲取建築碩士學位，成為一名建築師。

在謝國翔的幾十年的政治生涯中，活躍於多個城市和地區委員會，包括舊金山警察委員會、公用事業委員會、藝術委員會等，並參與了舊金山與上海結為姐妹城市的工作。作為預算委員會主席，他因幫助該市度過經濟危機而受到讚譽，並為亞裔在參與當地政治鋪平了道路。他還是民主黨全國委員會亞太核心小組的創始全國主席，以及加州民主黨副主席，與時任主席裴洛西（Nancy Pelosi）共事。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「本周我們失去了一位政治先驅，他是首位舊金山全市選舉中當選的首位亞裔議員。謝國翔是一個開拓者，他展現出了文明和正派，這些品質在當今政治中為罕見的，願他安息。」

李孟賢亞太裔民主俱樂部（Edwin M. Lee Asian Pacific Democratic Club）發布推文表示，「舊金山观察家报（SF Examiner）曾稱他為預算大師，安息吧，謝國翔！」

市議員麥德城轉發了這條推文並寫道：「1991年，我在大學畢業後的第一份工作作為幫助前地檢Arlo Smith的連任競選，謝國翔為當年見過的舊金山政治家之一，他是一位廣受尊敬、創造歷史的領袖，也是一位偉人。我向他的家人、社區和我們的城市表示哀悼，因為我們共同遭受了損失。」