前市主計長哈林頓 獲任舊金山港口委員會委員

布里德任命前市主計長哈林頓為舊金山港口委員會委員。（市長辦供圖）

舊金山 市長布里德（London Breed）任命前市主計長哈林頓（Ed Harrington）為舊金山港口委員會（Port Commission）委員，以接替即將卸任的委員會主席波頓（John Burton）。

港口委員會負責舊金山市7.5哩海岸線的濱水區，職能範圍包括開發、營銷、租賃、管理和維護等。區域內有大量地面商戶、零售店、辦公室、工業和海運工業租賃，還有許多旅遊勝地，如漁人碼頭、39號碼頭、渡輪大廈和舊金山巨人隊球場等。港口委員會由五名委員組成，均由市長任命並經市議會確認，任期為四年，屬於無薪志願工作。

哈林頓曾在舊金山市和縣擔任過眾多職務，包括1991年到2008年的曾任市主計長（City Controller、2008年至2012年曾擔任舊金山公用事業委員會(SFPUC)主席，在此期間，他還是政府財務官員協會主席和財務會計基金會董事會成員。

退休後，哈林頓與非營利組織大力合作，擔任國家兒童資助項目的董事會成員，並擔任加州 資助下一代的顧問。2015年至2022年，他還在舊金山大學任教城市與公共事務碩士課程。

哈林頓表示，應對氣候變化和海平面上升時，港口是舊金山未來的關鍵，很榮幸可以為海濱城市舊金山繼續做貢獻。

市長布里德表示，港口是舊金山的標誌性地盤，在經濟中發揮著重要作用。來自世界各地的居民和遊客來到港口遊覽漁人碼頭，乘坐渡輪大廈，並在世界級餐廳用餐和購物。「很幸運，哈林頓委員有幾十年的城市管理經驗，可在這個關鍵時期助力舊金山商業的恢復。」

哈林頓表示，在全球暖化情況下，舊金山市海岸的海堤需要修繕和加高。舊金山有加固海堤的20年計畫，委員會需要找到資助計畫的資金，這也是他的工作重點之一。另外，港口覆蓋了大量旅遊勝地，希望讓港口擁有更多生意和客流，例如郵輪港口等，並振興和發展旅遊。

港口委員會兩位現任委員亞當斯 （Willie Adams）和基爾曼（Gail Gilman）獲布里德再次任命，任期再延四年。哈林頓的任期到2027年3月。