北加祭孔委員會 邱佩芝接任總召集人 9/24辦大典

邱佩芝（右）接任祭孔委員會總召集人。（記者李榮／攝影）

北加 州祭孔大典委員會第41屆總召集人呂明濂任期屆滿，委員會在南灣僑教中心開會。會中舉行祭孔總召集人交接儀式，由邱佩芝接下第42屆總召職位，中華民國駐舊金山 經濟文化辦事處長賴銘琪在場監交。

北加州 祭孔大典歷史悠久，1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區齊魯會館」，1982年在北加舉辦第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早辦祭孔大典釋奠禮地區。1990年起則由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區僑教中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮，祭孔大典已成北加最重要文化活動之一。

賴銘琪指出，經文處非常重視一年一度的祭孔大典，典禮不僅傳承中華文化，也促使中西文化有更好的交流，並且能讓中華文化傳播到海外落地生根，非常具有意義。

僑教中心主任莊雅淑也代表中華民國僑務委員會，對祭孔大典委員會在海外發揚儒家思想、提倡尊師重道的努力表示肯定。

賴銘琪並與莊雅淑一同致贈中華民國僑務委員會感謝狀給呂明濂、贈賀狀給邱佩芝。

呂明濂指出，2022年祭孔大典活動精采，能順利完成，感謝前任總召們經驗傳承，及全體委員的辛勞努力，他致上滿滿謝意。

邱佩芝指出，年初回台灣時特別拜會台北孔廟協會及海華文教基金會。她說，台北孔廟協會提供許多資訊及資源，2004年與北加州祭孔大典委員會建立首屆姐妹會關係，當年台北市長馬英九特地到舊金山舉行姐妹會簽約儀式，並出席友會祭孔大典。今年是姐妹會第20屆，期待有機會安排新上任台北市長蔣萬安出席祭孔大典。

邱佩芝表示，今年北加州祭孔大典將於9月24日在僑教中心舉行，歡迎學僑界及鄉親到場觀禮，親身體驗中華文化古禮在海外傳承儀式感。