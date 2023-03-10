王丹3/18與灣區台僑面對面 談美中台未來

史丹福交換學者王丹將與灣區台僑面對面交流。（主辦單位提供）

舊金山 台灣同鄉會、矽谷 台灣同鄉會、台灣協志會，將邀請目前在史丹福大學擔任交換學者的民運人士王丹，與灣區 台僑們面對面交流，主題為「中國VS台灣的未來及美國扮演的角色」。

舊金山台灣同鄉會會長林俊提表示，2月11日曾舉辦「雙島」台港交流日活動，當時與王丹有著一面之緣及短暫的交談，但因時光匆匆，還有許多議題沒有彼此交流到，因此決定直接辦活動，邀來三個台僑社團與王丹，大家一起交流意見。

矽谷台灣同鄉會會長林政原表示，這是一個非常難得的機會，大家能了解王丹如何以他的角度看待未來台灣與中國的關係，美國又在其中扮演著什麼樣的角色。這些議題都能讓長期在海外的台僑們，能知道如何透過大家的力量，讓美國更有力支持台灣。

台灣協志會會長李華林表示，這是自今年1月起，北加州台灣同鄉聯合會的第四個活動，為了讓台僑們能多出外走走，參與更多更好的活動，將努力辦好每一個活動，讓灣區台僑們不但可以吸收到不同的資訊，也可以與很久沒見的老朋友藉由演講活動敘舊。

時間：3月18日下午1至4時

地點：金山灣區文教中心多媒體廳

活動免費，民眾可直接至同鄉會報名，或利用Goolge Form報名https://forms.gle/DNddeNkiermPsG5W7。