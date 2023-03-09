37年姐妹市 都柏林市長訪聖荷西

從左到右：都柏林市市長康羅伊、聖荷西市長馬漢、愛爾蘭領事館總領事史密斯。（記者王子涵/攝影）

愛爾蘭共和國都柏林市市長及市議會代表團8日造訪聖荷西 市，慶祝兩市37年的姐妹城市關係，同時就住房、教育 、經濟發展等議題展開討論交流。市長馬漢（Matt Mahan）舉行升旗儀式歡迎。

1986年，在聖荷西前市長麥克亨瑞（Tom McHenry）的努力下，兩市成為姐妹城市。37年來，兩市在經濟發展、藝術、教育、體育等多方面展開合作。

馬漢指出，聖荷西是美國矽谷 的中心，而都柏林又被稱為「硅港」。「我們在同一條跑道上。」馬漢说，兩市建立了優秀的學生交換項目，讓年輕人可以跨過重洋，體驗不同的文化。兩市面臨著相同的挑戰，如高房價、遊民危機等。「我們需要合作，創造更好的未來。」

都柏林市市長康羅伊（Caroline Conroy）首次來到聖荷西，很期待參加聖派翠克節（St. Patrick's Day）在聖荷西的慶祝活動。她表示，兩市面臨著相同的挑戰，她十分願意與聖荷西的市府官員和城市建設者們分享和交流經驗。

市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，聖荷西與全球八個城市建立了姐妹城市關係，愛爾蘭都柏林市是其中之一，這提供了兩市相互學習和慶祝彼此文化的機會。「為了歡迎我們的客人，社區將舉辦升旗儀式與三葉草5千米跑活動。」馬奎爾说。