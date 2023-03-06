思念為主題 飛揚藝術團3‧11春晚帶觀眾穿越四季
在灣區有多年歷史的文化團體「飛揚藝術團」宣布，繼2022年、飛揚成立30周年的大型演出「唐絹」主題歌舞晚會之後，今年將於3月11日晚上7時，於聖荷西表演藝術中心舉辦大型演出。這次也是飛揚藝術團第14屆的硅谷春晚活動，主題定為「若思念、便思念」。
飛揚藝術團自1991年以來就是非營利組織，宗旨是透過表演藝術、社區服務和教育，將中國文化作為美國社會不可或缺的一部分。並且也希望藉由與其他社區的藝術組織合作，促進多元文化。此外，更期待透過國際文化活動，促進全球文化交流。
飛揚藝術團執行總監張麗虹表示，飛揚近來都在緊鑼密鼓地規畫新一台的專業編導的舞台製作「若思念、便思念」（英文主題為「To Where We Belong」）。演出節目內容以「思念」為主線，帶觀眾穿越地球上的春、夏、秋、冬四季，並且讓大家觀賞到不同民族、不同時代，以及不同地域的人們的音樂和歌舞。
「我們都是地球的居民，無論我們來自何方，我們都帶著對地球上某一片土地的眷念。帶著對那片土地上的人們的愛和關懷。我們歸屬於地球，地球是我們共同的故鄉。」飛揚藝術團表示，整場晚會從春天的生機希望，到夏天的火熱蓬勃，再到秋天的深沉內斂，最後歸結於冬天的人間溫情，「演繹一年四季的故事，歌唱人們對地球這個共同家園的熱愛，探討每個地球人心中的歸屬感。」
演出總導演，中國國家一級編導韓峰表示，自己是從疫情三年以來無數家庭的悲歡離合中汲取創作靈感，確立晚會主題為：思念。他認為，思念是立意充滿浪漫和溫情，觸動了在美各族裔人群內心最柔軟的地方。特別是美國是移民熔爐，而每個移民都有一個內心的故園。無論被生活的浪潮蕩滌到哪裡，都始終會鄉心難泯，鄉情難卻。
當日節目主題歌由灣區青年歌手傅騰歷擔當；雙人舞則由中國一流舞蹈家孫文龍和一名前舊金山芭蕾舞團韓裔女演員連袂演繹一對情侶。舞蹈方面還有阿根廷探戈、墨西哥舞、印度舞，以及中國古典舞等多文化詮釋。特別是中國舞部分，這次飛揚藝術團的舞者歷時近一年的排練，準備一組展現中國多民族舞蹈藝術的作品，包括現代舞、古典舞、秧歌，還有來自中國各個地區的民族舞蹈等原創作品。
來自台灣的歌手林吉玲將演唱一首台灣歌手陳立農的「此時明月」，和香港歌壇常青樹汪明荃的「萬水千山總是情」。另外，在國際合唱界有相當知名度的灣區本土少兒合唱團「晶晶合唱團」，也將在晚會壓軸。晶晶合唱團兒童成員們會用清澈如水的多聲部合唱，演繹「wonderful world of love」和「想你的365天」等歌曲，希望晚會推向思念的最高潮。
飛揚藝術團「若思念 便思念」 獻給地球家園的思念之歌演出詳情：時間：3月11日晚間7時。地點：San Jose Center for the Performing Arts。網站：https://sf.cpaasv.org/ticket/2023。電話：408-755-0267。電郵：[email protected]。
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