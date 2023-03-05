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加州擬立法強制精神病患入院治療 民權團體反對

編譯組／綜合電
加州新立法提案將令迫使加州人接受心理健康治療變得更容易。（美聯社）
加州新立法提案將令迫使加州人接受心理健康治療變得更容易。（美聯社）

由士德頓民主黨州參議員埃格曼（Susan Talamantes Eggman）提出的兩項新法案，將徹底改革加州處理精神疾病監管權的方式，使強迫那些因精神疾病或成癮而無行為能力的人接受治療變得更加容易。目前的制度已經實施了幾十年，很難幫助那些患有嚴重精神疾病、無法照顧自己的人，因此有太多的人只能在街道上遊蕩。

這些法案將對一個全州範圍的法律進行改革，通過新的法律，法院將可任命一名監管人來控制病人的藥物和治療；該法律中的病人通常被限制於寄宿精神病院中。

州參議會第43號法案，將擴大有資格獲得長期監管權，以及短期、非自願入住精神病院的人的範圍。要獲得這種干預的資格，某人必須是 「嚴重殘疾」。自1967年以來對此的定義，是指病人無法提供自己食物、衣服和住所。新的立法將擴大這一定義，還包括不能尋求醫療護理和保持自身安全。此外，令人喪失能力的毒癮也可使某人有資格接受非自願護理，而使用病人的病史來進行確認也會變得更容易。

參議會第363號法案，將創建一個在線儀表板，用以顯示精神病及藥物濫用機構的床位情況。雖然該工具本身不會增加加州稀缺的床位供應，但倡導者希望它將有助於臨床醫生將病人及時轉診到治療機構。

雖然埃格曼的新法案得到了兩黨及加州城市市長聯盟（Big City Mayors Coalition）的支持，但仍然面臨來自民權團體的反對，這些團體認為加州不應該擴大那些剝奪人們自主權的項目。埃格曼法案沒有解決該州在心理健康護理方面的主要問題之一：缺乏治療資源。目前還不清楚在該提案下，還有多少人可能進入監管人行列，也不清楚這將花費多少錢。

飽受煎熬的病人家屬則認為埃格曼的新立法非常令人鼓舞，因為這真的是一個生死攸關的問題。隨著加州無家可歸危機的惡化，州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署了新的「醫療法院」（Care Court），允許法官為處於危機中的人制定治療計畫，那些拒絕遵守計畫的人可能會被轉到一個限制性更強的監管機構。

舊金山必須在10月前啟動新計畫，而灣區其他地區必須在2024年12月前實施該法律。

加州 紐森 灣區

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