讓精神病治療更容易 加州13市長力挺

聖荷西市長馬漢表示，州參會SB43號法案和SB363法案對改革精神疾病治療系統至關重要。（記者葛歆睿 / 攝影）

包括聖荷西 市長馬漢在內的13位加州 大城市市長，支持由州參議員埃格曼 (Susan Talamantes Eggman) 起草的兩項旨在「讓患有嚴重精神疾病的人更容易獲得所需幫助」的法案。

馬漢2日召開記者會表示，這兩項法案對改革精神疾病治療系統至關重要。

州參議會SB43號法案，要求通過更新現行LPS法案（Lanterman-Petris-Short）監管標準，對精神疾病患者可以強制住院治療，將「由精神健康障礙或物質使用障礙，對他人造成嚴重傷害」情況，定義為「重大精神疾病」，以實現強制入院治療。

參議會SB363法案，則旨在改進整個加州精神病床的使用，推動創建一個實時在線的數據庫，以清晰了解民眾可以在哪裡接受治療。

根據現有法律，非自願精神疾病治療只能在非常有限的情況下進行。其目的是結束不適當、無期限和非自願的精神疾病患者住院治療。馬漢指出，該案於1967年通過，多年來我們對疾病的理解和如何應對都發生了改變，但法案卻一直沒有進行過改革。他表示，LPS法案對「嚴重精神疾病」的定義非常狹隘，而且更多是關注提供食物、衣服和住所，未能解決嚴重精神疾病患者的「真正需求」，往往導致他們被定罪和入獄，而不是得到治療。縣監獄 關押的人中，有大約四分之一患有嚴重精神疾病。「儘管讓有嚴重精神問題的人接受治療是常識，但醫療保健提供者、法院和家庭總是很難為這些人提供他們需要的護理。」

聖荷西居民達坦（Katherine Datan）和兒子的遭遇證實了馬漢的話。達坦表示，她的兒子不僅遭受了精神疾病的折磨，還遭受了多年無法接受治療的折磨。而阻礙她的兒子獲得適當護理的最大問題就是「他不符合標準」。

達坦曾向縣議會發送50份事件報告尋求指導和幫助，提交過6份失蹤人員報告，「每次他失蹤，我都得再報一份失蹤人員報告」。在一年半的時間裡，她的兒子從醫院、監獄、精神病院和24小時護理機構進進出出，曾5次被寄宿護理機構轉移，「最後他的所有藥物都被取消了，並被安置在收容所裡。 我相信如果它發生在我兒子身上，它也會發生在更多人身上。」

馬漢指出，在現有的加州法律下，只有在嚴重精神疾病患者主動提出需要護理，且有空間和資源的情況下，他們才能得到治療。但這些人無法為他們需要的護理做出「理性決定」。警察或許能把他們送進治療機構或者監獄，但只能是短期的，「這種情況就像是旋轉門，他們很快會再回到街上」。