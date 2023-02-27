推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

去年11月以來，舊金山 矽谷科技公司的裁員 潮持續到現在。近日，最早一批被裁員持工作簽證 的員工，已經或是即將超過在美國境內找工作的期限（Grace Time)。 Ashley Liu就是一個因被推特（Twitter）裁員後，未找到新雇主而被迫離境離開舊金山的員工。

Ashley Liu來自中國江蘇省，六年前研究生畢業後留在了舊金山灣區的科技公司，成為了一名電腦工程師，這是她自己喜歡也是家人期待她做的工作。在灣區工作的六年中，因工作簽證的問題，曾經被更早前的雇主調去新加坡和加拿大工作。三年前也就是在疫情爆發前的幾個月，她拿著L-1簽證與丈夫一起，再次到達舊金山成為了推特公司的員工。

「在回來之前我曾猶豫過，要不要再回到舊金山。但想到這裡多元的文化、超強的創造力和美食雲集，就又回來了。 」Ashley說，再次回到舊金山，生活充滿驚喜和樂趣。她女兒2020年底在舊金山出生，和她的家人在這裡留下了很多美好和特別的記憶。

「疫情爆發初期舊金山是最早發出居家令的城市之一。雖然居家辦公，但並不妨礙我們自由的生活。直到2022年11月Twitter公司裁員，我們的生活被徹底顛覆了。在生活成本極高的舊金山，沒了工作，養孩子和家人都是很大的挑戰。更大的挑戰是工作簽證如找不到新的雇主就會斷掉」。

在被裁員這90天裡，Ashley每天都在為找不到新的雇主而不能接收她的L-1簽證而發愁。事實也正如她所料，因為灣區大型科技公司紛紛開始裁員，小公司雖未開始裁員潮但是並不開放招新人。她曾試圖詢問早前在加拿大和新加坡工作的雇主，都回應稱不能再給她提供工作崗位。無奈之下，她最終決定於下周離開舊金山回到江蘇老家。

至於未來打算，Ashley表示，裁員潮最終會過去的，等經濟好轉，還是會有工作機會。趁著休息這段時間，會多陪陪家人。之後會以更好的面貌或是能力再回來。

記者了解到，随着舊金山和矽谷裁員潮的持續，不論大小科技公司，大部分從業人員擔心自己被裁。從而被迫節約開支，避免大宗物品或是房產的購置，以應對經濟寒冬或是裁員潮的到來。舊金山市中心內多數屋主出售房屋的原由，是因工作變動搬離舊金山。雖有專家預計這波科技裁員潮會持續到今年4月，但似乎對民眾生活的具體影響才剛剛開始。