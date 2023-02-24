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持i僑卡吃飯消費 灣區31店家優惠

記者江碩涵／灣區報導
金山灣區僑教中心主任莊雅淑走訪灣區i僑卡特約商店。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑走訪灣區i僑卡特約商店。（金山灣區僑教中心提供）

現在持有「i僑卡」在灣區各大餐廳美食吃飯消費，也能享有優惠，超級划算。金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，北加現有31家i僑卡特約商店，食衣住行育樂俱全，包括「萬巒豬腳」、「金麥麵包」、「迦南廚房」、「Orient House Chinese & Japanese Cuisine」等知名店家，歡迎僑胞踴躍申請。

僑委會「i僑卡」是全球適用虛擬卡，提供海外僑胞享有回台購物、買伴手禮、健康檢查專案優惠及全美、全世界特約商店購物優惠。據統計，目前全球海內外有4000家特約商店， i僑卡也是全新「客服卡」及「虛擬數位卡」，僑委會可作為跨境便民服務新管道，提升政府對僑民數位服務，未來將納入僑委會智能客服體系，提供一站式諮詢服務，即時傳遞精準服務訊息。

莊雅淑表示，為提供海外僑胞更精準的服務，僑委會自2017年國慶期間發行僑胞卡迄今，已發出逾十萬張僑胞卡，為提供大家精準服務，僑胞卡已升級為「i僑卡」，海外僑胞持卡可在海內外特約商店消費，享有折扣。

另僑委會推動國際醫療，提供「全球僑胞國際醫療服務手冊」，也邀集i僑卡特約醫療機構，並整理各家醫療院所特色、國際醫療服務案例、資源及各院單一聯繫服務窗口，以利僑胞跨境諮詢及專屬專案價。

舊版僑胞卡去年12月31日截止使用，還沒辦i僑卡者，可申請i僑卡，若是第一代僑胞卡友則將陸續收到僑委會電子郵件通知，點選連結即可辦理。

i僑卡線上快速申請網址為：https://icard.taiwan-world.net/tw/register。民眾可點選金山灣區，以利金山灣區僑教中心快速線上審核及發卡。

i僑卡特約店全球4,000多家，特約商店可參考網址：https://icard.taiwan-world.net/tw/store。

i僑卡特約店招募中， 僑委會邀海內外台企加入，國內特約店家可點選網址：https://reurl.cc/VRn5oR ，海外特約店家則可點選網址https://reurl.cc/9105YV。

特約商店內也擺有i僑卡相關資訊。（金山灣區僑教中心提供）
特約商店內也擺有i僑卡相關資訊。（金山灣區僑教中心提供）
i僑卡在金山灣區內的特約商店明細，持卡者可享有優惠。（金山灣區僑教中心提供）
i僑卡在金山灣區內的特約商店明細，持卡者可享有優惠。（金山灣區僑教中心提供）
民眾持i僑卡可在特約商店享有優惠。（金山灣區僑教中心提供）
民眾持i僑卡可在特約商店享有優惠。（金山灣區僑教中心提供）
特約商店店家也讚賞i僑卡。（金山灣區僑教中心提供）
特約商店店家也讚賞i僑卡。（金山灣區僑教中心提供）
北加現有31家i僑卡特約商店，食衣住行育樂皆有。（金山灣區僑教中心提供）
北加現有31家i僑卡特約商店，食衣住行育樂皆有。（金山灣區僑教中心提供）
i僑卡在金山灣區內的特約商店明細，持卡者可享有優惠。（金山灣區僑教中心提供）
i僑卡在金山灣區內的特約商店明細，持卡者可享有優惠。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑走訪灣區i僑卡特約商店。（金山灣區僑教中心提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑走訪灣區i僑卡特約商店。（金山灣區僑教中心提供）

灣區 美食 北加

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