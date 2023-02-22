我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

聖荷西清潔能源 今年折扣提升至10%

記者葛歆睿／聖荷西報導
為幫助用戶在寒冷天氣中節省能源帳單，聖荷西清潔能源公司今年將其SJ Cares折扣從5%提高到10%。（記者葛歆睿／攝影）
為幫助用戶在寒冷天氣中節省能源帳單，聖荷西清潔能源公司今年將其SJ Cares折扣從5%提高到10%。（記者葛歆睿／攝影）

今年1月初的連續降雨和低溫，導致很多家庭的能源帳單金額飆升，而灣區本周又將迎來新一輪的寒冷天氣。聖荷西清潔能源（San José Clean Energy）公司為用戶提供折扣應對上漲的能源價格，此外專家建議升級設備、調整習慣，即可在不放棄舒適的請況下節省能源。

聖荷西清潔能源今年將其SJ Cares折扣從5%提高到10%，幫助低收入客戶減輕高額能源帳單帶來的負擔。已經參加加州替代能源計畫（California Alternate Rates for Energy，CARE）或家庭電費援助計畫 （Family Electric Rate Assistance，FERA）的客戶，將自動獲得SJ Cares提供的額外10%發電折扣。

聖荷西市長馬漢表示，為了支付帳單，聖荷西本地家庭比以往任何時候都更加努力工作，因為幾乎所有東西的成本都在上漲，能源也不例外。他感謝聖荷西清潔能源能夠優先考慮可負擔性和為客戶省錢，來幫助渡過難關，稱增加SJ Cares折扣將幫助超過7萬5000名聖荷西居民減少對能源成本的擔憂。

SJ Cares折扣可與CARE和FERA折扣疊加。通過綜合折扣，客戶將支付聖荷西最低的能源價格，平均每月可節省超過50元。

參加加州的CARE或FERA計畫通常是獲得其他折扣計畫資格的第一步，其中也包括SJ Cares。需要帳單幫助的聖荷西居民可訪問 www.sanjosecleanenergy.org/discount-programs，或致電833-432-2454，查詢是否符合CARE或FERA的資格，申請需要通過太平洋煤電PG&E。

自2019年以來，聖荷西清潔能源一直是聖荷西本地的發電供應商。SJCE並不額外收取費用，而是包括在客戶從PG&E收到的電費帳單中。不僅如此，SJCE提供比PG&E更便宜、更多的可再生能源。

聖荷西清潔能源E由聖荷西市社區能源部運營，由市議會管理。社區能源部總監米切爾（Lori Mitchell）表示，SJCE通過自動折扣、提高能源使用效率和電氣化幫助客戶找到節省帳單的方法「簡單的升級和調整習慣，可以在不放棄舒適的情況下顯著節省能源。」

針對天氣變冷導致許多客戶1月和2月的能源帳單增加，米切爾建議居民考慮採取以下措施：

∙ 把溫度調低，只要五度就好，帳單就可以節省大約10%；

∙ 將熱水器的溫度調低至120度或更低，每度節省2%；

∙ 密封窗戶以減少氣流，並關閉窗簾或百葉窗以在夜間保持熱量；

∙ 考慮將燃氣設備更換為電器設備。電器比燃氣電器更節能，使用成本更低，而且更有益於健康。不僅選擇很多，更換起來也很實惠。

聖荷西 加州 能源部

上一則

芭芭拉李競逐聯邦參議員 籲改變現狀

下一則

私密景點／一號州道中段 半月灣精緻小鎮

延伸閱讀

聖荷西州大校內雕像被毀 反應非裔運動員平權運動

聖荷西州大校內雕像被毀 反應非裔運動員平權運動
年輕遊民人數 聖荷西冠全美

年輕遊民人數 聖荷西冠全美
太極門聖荷西道館新春茶敘 百位領袖同賀

太極門聖荷西道館新春茶敘 百位領袖同賀
聖荷西小企業欠房租 3月1日申請

聖荷西小企業欠房租 3月1日申請
聖荷西空置建築 將改建室內射擊場

聖荷西空置建築 將改建室內射擊場

熱門新聞

亞裔女子Michelle Young 16日在舊金山的Muni公車上，經歷一起種族主義襲擊事件。一名男子對Michelle和一個身邊女子大喊，「愚蠢的華人」。還扔雞蛋砸見義勇為的阻止者。（視頻截圖）

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

2023-02-19 22:21
圖為情人節當天一對新人舉行婚禮。（記者李怡╱攝影）

60歲以上女性易上當…小心浪漫陷阱 FBI教你防詐騙

2023-02-15 13:59
屋崙市長盛桃5日宣布解雇警察局長阿姆斯壯。（美聯社）

開鍘 屋崙市長盛桃解雇警察局長

2023-02-16 02:20
最新研究報顯示，矽谷的財富差距進一步擴大。圖為南灣無家可歸者營地一角。（美聯社）

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

2023-02-19 00:23
竊賊疑似開著圖中車輛，打破車窗盜竊時，被目擊者拍到。（受訪者供圖）

竊賊破車窗行竊 目擊者假裝玩手機拍下

2023-02-18 23:02
聯邦司法部法警局公布第二次北極星行動戰果，圖為新任命的北加法警局負責人西爾弗曼（右一）和各執法機構代表合影。（記者張曼琳／攝影）

「北極星行動」大有斬獲 全美10城抓833名逃犯

2023-02-15 14:56

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆