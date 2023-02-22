聖荷西清潔能源 今年折扣提升至10%

為幫助用戶在寒冷天氣中節省能源帳單，聖荷西清潔能源公司今年將其SJ Cares折扣從5%提高到10%。（記者葛歆睿／攝影）

今年1月初的連續降雨和低溫，導致很多家庭的能源帳單金額飆升，而灣區本周又將迎來新一輪的寒冷天氣。聖荷西 清潔能源（San José Clean Energy）公司為用戶提供折扣應對上漲的能源價格，此外專家建議升級設備、調整習慣，即可在不放棄舒適的請況下節省能源。

聖荷西清潔能源今年將其SJ Cares折扣從5%提高到10%，幫助低收入客戶減輕高額能源帳單帶來的負擔。已經參加加州 替代能源計畫（California Alternate Rates for Energy，CARE）或家庭電費援助計畫 （Family Electric Rate Assistance，FERA）的客戶，將自動獲得SJ Cares提供的額外10%發電折扣。

聖荷西市長馬漢表示，為了支付帳單，聖荷西本地家庭比以往任何時候都更加努力工作，因為幾乎所有東西的成本都在上漲，能源也不例外。他感謝聖荷西清潔能源能夠優先考慮可負擔性和為客戶省錢，來幫助渡過難關，稱增加SJ Cares折扣將幫助超過7萬5000名聖荷西居民減少對能源成本的擔憂。

SJ Cares折扣可與CARE和FERA折扣疊加。通過綜合折扣，客戶將支付聖荷西最低的能源價格，平均每月可節省超過50元。

參加加州的CARE或FERA計畫通常是獲得其他折扣計畫資格的第一步，其中也包括SJ Cares。需要帳單幫助的聖荷西居民可訪問 www.sanjosecleanenergy.org/discount-programs，或致電833-432-2454，查詢是否符合CARE或FERA的資格，申請需要通過太平洋煤電PG&E。

自2019年以來，聖荷西清潔能源一直是聖荷西本地的發電供應商。SJCE並不額外收取費用，而是包括在客戶從PG&E收到的電費帳單中。不僅如此，SJCE提供比PG&E更便宜、更多的可再生能源。

聖荷西清潔能源E由聖荷西市社區能源部 運營，由市議會管理。社區能源部總監米切爾（Lori Mitchell）表示，SJCE通過自動折扣、提高能源使用效率和電氣化幫助客戶找到節省帳單的方法「簡單的升級和調整習慣，可以在不放棄舒適的情況下顯著節省能源。」

針對天氣變冷導致許多客戶1月和2月的能源帳單增加，米切爾建議居民考慮採取以下措施：

∙ 把溫度調低，只要五度就好，帳單就可以節省大約10%；

∙ 將熱水器的溫度調低至120度或更低，每度節省2%；

∙ 密封窗戶以減少氣流，並關閉窗簾或百葉窗以在夜間保持熱量；

∙ 考慮將燃氣設備更換為電器設備。電器比燃氣電器更節能，使用成本更低，而且更有益於健康。不僅選擇很多，更換起來也很實惠。